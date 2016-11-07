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7 ноября, понедельник
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимцы смогут бесплатно подтянуть свой английский с носителями языка// 07.11.2016
Поучаствовать в проекте смогут все желающие.
10 ноября в 19:00 уфимского времени в центре развития городских проектов на ВДНХ стартует проект «Open-English- Open People - Open World: открытые люди - открытый мир». Его участники бесплатно смогут попрактиковать свой английский, общаясь с носителями языка на разнообразные темы.
Одна из организаторов проекта Альбина Абайдуллина сообщила Медиакорсети, что 10 ноября носителями языка, с которыми смогут свободно пообщаться жители Уфы и гости столицы, будут американцы.
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