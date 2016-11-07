ЖК «Четыре сезона» стал победителем международного архитектурного фестиваля

Жилой комплекс удостоился Серебряного знака в номинации «Многоквартирные жилые здания».

Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» в Москве – событие национального масштаба, смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России. В рамках мероприятия проходят конкурсы в различных номинациях, в том числе и на лучшие проекты жилых домов.

В этом году Серебряный знак в номинации «Многоквартирные жилые здания» получил жилой комплекс «Четыре сезона». Компетентное жюри в составе представителей Союза архитекторов России по достоинству оценило преимущества «Четырех сезонов»: смелость архитектурного решения, дизайн и комфорт.

Напомним, что столь высокой награды уфимские архитекторы удостоились впервые.