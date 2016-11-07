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В Уфе в третий раз пройдет благотворительная акция «Операция улыбка»// 07.11.2016
Местные врачи прооперируют детей с расщелинами губы и неба.
Фото: pixabay.com
В Уфе в очередной раз пройдет благотворительная акция «Операция улыбка». Хирурги республиканской детской клинической больницы прооперируют детей с расщелинами губы и неба. В предыдущие два года уфимские хирурги совместно с их коллегами из регионов России и зарубежных стран помогли более чем сотне детей.
- На этот раз будет 2-4 операции, это будет второй этап, наиболее сложные случаи, всего же в общей сложности около 70-ти, - сообщила сегодня на пресс-конференции президент благотворительного образовательного фонда «Мархамат» Айгуль Гареева. – Результаты операций предущих лет, конечно, потрясающие. Кроме того благодаря этой акции у нас полностью снята очередь на эти операции.
Акция будет организована в рамках форума «Диалог женщин. Благотворительность без границ», который пройдет в Уфе 17-18 ноября.
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