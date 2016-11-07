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В Уфе знаменитое немецкое трио выступит с национальным оркестром Башкирии// 07.11.2016
Концерт пройдет в государственном концертном зале «Башкортостан».
8 ноября в 19:00 в Уфе в государственном концертном зале «Башкортостан» (улица Ленина, 50) выступит всемирно известное трио из Германии Trio Bamberg вместе с национальным симфоническим оркестром республики.
В первом отделении пройдет тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром Бетховена, а во втором прозвучит одна из самых известных симфоний Бетховена – «Героическая №3».
Trio Bamberg основал русский скрипач Евгений Жук в 1994 году в Штутгарте. Вместе с ним в трио участвуют пианист Роберт Бенц и виолончелист Стефан Герлингхаус. Сейчас трио входит в число лучших современных камерных ансамблей Европы. Записи сочинений Шостаковича и Шнитке были награждены немецкой премией German Grammy Award.
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