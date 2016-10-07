Видеопилот снял Уфу в тумане

Кристина ДЕЙНЕКО

Владимир Жилко предоставил ИА "Медиакорсеть" ролик "Город в тумане".

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Уфимский видеооператор Владимир Жилко ежедневно снимает с высоты птичьего полета события в городе. В этот раз в объектив его коптера попал туман, который окутал город. Видеопилот поделился с нами роликом, котрый разместил у себя на канале в Youtube.