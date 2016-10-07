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В Уфе жители Демы собрали более 100 тысяч на детскую площадку// 07.10.2016
Средства общественники собирали больше года.
В Демском парке установлена детская площадка на деньги, собранные в рамках общественной акции «Городок счастливого детства». Она проводилась с мая 2015 года, всего жители района собрали 112 тысяч рублей.
- На эти деньги установлены три игровых элемента: карусель, качель-балансир, песочница и спортивный уголок, - рассказал Медиакорсети организатор акции Илья Родионов. - В акции приняли участие более 10 тысяч жителей - организации, предприятия, школьники, студенты и дети. Большая часть средств собрана виртуальным методом через Интернет-сообщество «Демчане».
В дальнейшем акция может быть продолжена. По словам Родионова, таким образом, общественники планируют привлечь внимание городских властей к проблеме благоустройства парка.
- В парке, например, совсем старые скамейки, - говорит Родионов. – Мы хотим начать работу по их замену и надеемся, что город нас поддержит.
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