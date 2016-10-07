7 октября, пятница
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Из Уфы планируют запустить туристический поезд в Казань

Ольга КОРЗИК // 07.10.2016
Ожидается, что маршрут начнет работать весной 2017 года.

С весны 2017 года из Уфы в Казань могут запустить туристический поезд, сообщает интернет-ресурс inkazan.ru со ссылкой на заместителя председателя госкомитета по туризму Татарстана. По словам госпожи Барабановой, госкомитет по предпринимательству и туризму Башкирии, госкомитет по туризму Татарстана и ООО «РЖД-тур» подписали трехстороннее соглашение. Документ предполагает сотрудничество между Татарстаном и Башкирией по взаимному продвижению туристских возможностей и созданию новых туров, в том числе на поездах.  

 - Скорее всего, весной поезд будет однодневный — вечером люди сядут на поезд, ночью едут, утром приезжают, осматривают соответственно Казань или Уфу и вечером уезжают обратно. Если мы поймем, что проект будет востребован у туристов, то в дальнейшем, уже на осенние каникулы, будет создан двухдневный тур, - цитирует слова Барабановой издание.

Сейчас сотрудники госкомитетов по туризму Татарстана и Башкирии прорабатывают возможность реализации этого проекта,  стоимость турпакета и т.д. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

06.10.2016
В Уфе установили памятник Зайнаб Биишевой
Бюст народной писательнице Башкортостана находится рядом с издательством «Китап»

06.10.2016
В Уфе до конца года заработает исторический парк
Он будет расположен на территории ВДНХ – Экспо

05.10.2016
Учитель Альмира Латыпова: «Я не могу представить, как не буду учить детей»
Женщина более 30 лет проработала в школе и воспитала победителей различных олимпиад и конкурсов.

05.10.2016
Фотофакт: В Перми создали портрет Шевчука из осенних листьев
«Последняя осень» Шевчука, вдохновила пермяков на необычный портрет уфимца.

05.10.2016
Мечта Ренаты Муртазиной из Башкирии сбылась
Девочке сделали операцию.

05.10.2016
В Уфе концерт помог собрать средства для новогодних подарков детям
Более 2000 детей с ограниченными возможностями здоровья получат подарки от Деда Мороза.

04.10.2016
Юная виолончелистка Яна Штин: "Построю дом и буду там растить детей"
11-летняя "звездочка" рассказала ИА "Медиакорсеть" о чем мечтает и как справляется с колоссальной нагрузкой.

04.10.2016
В Уфе определят лучших танцоров
Они станут победителями и лауреатами первой танцевальной премии в Башкирии.

03.10.2016
Ростислав Мурзагулов начал публиковать вторую часть книги про Рахимова
Они появились в живом журнале автора бестселлера.

03.10.2016
В Уфе команды КВН приглашаются для открытия нового сезона
Выступить сможет любая команда.

03.10.2016
В Уфе составили рейтинг самых популярных застройщиков
Рейтинг общественной популярности составила сеть агентств недвижимости «Эксперт».

02.10.2016
В Башкирии хотят ввести патронат над бурзянской пчелой
Меценатам предлагают именную табличку, сертификат, и возможность лично участвовать в работе по отбору меда

02.10.2016
Во Франции нашли фотоснимки Уфы, датированные 1895 годом
Уникальную находку обнаружили на сайте национальной библиотеки Франции.

01.10.2016
Исторический центр Уфы засиял новыми красками
Сегодня, 1 октября, включили подсветку на комплексе апартаментов Верхняя Торговая Residence, огни менялись в такт музыке.

01.10.2016
Ансамбль "Курайсы" выиграл в голосовании Russian World Music Awards
Музыкальный коллектив получил приз зрительских симпатий.

01.10.2016
Жители Уфы присоединяются к флешмобу «Купи у бабушки!»
Местные интернет-пользователи распространяют информацию об акции в интернете.

30.09.2016
В Уфе пройдет фотовыставка «Башкортостан глазами друзей»
В Центре современного искусства «Облака» будут представлены работы фотомастеров из пяти стран.

30.09.2016
Стоит ли смотреть фильм «Дуэлянт»?
Корреспондент Медиакорсети побывала на предпремьерном просмотре.

06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб?


5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассуждает о том, почему хоккей в регионе страдает.
Datsun
Honda
Renault
Lada
Nissan
Suzuki
VolksWagen
Другой вариант
Нет автомобиля
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"