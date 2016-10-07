Из Уфы планируют запустить туристический поезд в Казань

Ольга КОРЗИК

Ожидается, что маршрут начнет работать весной 2017 года.

С весны 2017 года из Уфы в Казань могут запустить туристический поезд, сообщает интернет-ресурс inkazan.ru со ссылкой на заместителя председателя госкомитета по туризму Татарстана. По словам госпожи Барабановой, госкомитет по предпринимательству и туризму Башкирии, госкомитет по туризму Татарстана и ООО «РЖД-тур» подписали трехстороннее соглашение. Документ предполагает сотрудничество между Татарстаном и Башкирией по взаимному продвижению туристских возможностей и созданию новых туров, в том числе на поездах.

- Скорее всего, весной поезд будет однодневный — вечером люди сядут на поезд, ночью едут, утром приезжают, осматривают соответственно Казань или Уфу и вечером уезжают обратно. Если мы поймем, что проект будет востребован у туристов, то в дальнейшем, уже на осенние каникулы, будет создан двухдневный тур, - цитирует слова Барабановой издание.

Сейчас сотрудники госкомитетов по туризму Татарстана и Башкирии прорабатывают возможность реализации этого проекта, стоимость турпакета и т.д.