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Из Уфы планируют запустить туристический поезд в Казань// 07.10.2016
Ожидается, что маршрут начнет работать весной 2017 года.
С весны 2017 года из Уфы в Казань могут запустить туристический поезд, сообщает интернет-ресурс inkazan.ru со ссылкой на заместителя председателя госкомитета по туризму Татарстана. По словам госпожи Барабановой, госкомитет по предпринимательству и туризму Башкирии, госкомитет по туризму Татарстана и ООО «РЖД-тур» подписали трехстороннее соглашение. Документ предполагает сотрудничество между Татарстаном и Башкирией по взаимному продвижению туристских возможностей и созданию новых туров, в том числе на поездах.
- Скорее всего, весной поезд будет однодневный — вечером люди сядут на поезд, ночью едут, утром приезжают, осматривают соответственно Казань или Уфу и вечером уезжают обратно. Если мы поймем, что проект будет востребован у туристов, то в дальнейшем, уже на осенние каникулы, будет создан двухдневный тур, - цитирует слова Барабановой издание.
Сейчас сотрудники госкомитетов по туризму Татарстана и Башкирии прорабатывают возможность реализации этого проекта, стоимость турпакета и т.д.
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