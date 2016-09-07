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Национальный симфонический оркестр Башкирии провёл открытую репетицию// 07.09.2016
Музыканты представили журналистам и блогерам часть новой программы Soundtrak Part 2.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Завтра, 8 сентября, жители и гости Уфы услышат музыку из любимых и популярных кинофильмов в исполнении Национального симфонического оркестра. Музыканты подготовили обширную программу и сыграют саундтреки из таких кинолент как: «Форест Гамп», «Индиана Джонс», «Звездные воины», «Парк Юрского периода» и других. Всех зрителей ждет сюрприз, каждую композицию будет сопровождать видеоряд. Концерт состоится в ГЗК «Башкортостан».
Новый сезон для Национального симфонического оркестра особенный. Коллектив отмечает 25-летний юбилей. Несмотря на то, что возраст небольшой, уже сделано очень много. Музыканты участвовали в различных фестивалях, open air, все исполнители не просто специалисты, а самые настоящие профессионалы. А главное, что у них еще все впереди.
Мы пообщались с дирижёром оркестра Камилем Абдуллиным, он рассказал, что зачатую он сам подбирает репертуар, но иногда это делается и с учетом пожелания всего коллектива.
- Наш состав на 80% состоит из музыкантов Башкирии, но есть и из других регионов. Дело в том, что проблема найти не просто хорошего, а отличного музыканта, всегда была, есть и будет, - говорит Камиль Абдуллин.
В Башкирии много хороших музыкантов, причем некоторые из них самоучки. Но это не значит, что у них нет шанса попасть на большую сцену.
- Если человек талантлив, то мы можем его взять к нам и со среднеспециальным музыкальным образованием, - рассказывает директор Национального симфонического оркестра республики Алексей Воронин. – Совсем без музыкального образования взять человека проблематично, могут возникнуть трудности с пониманием некоторых тонкостей профессии. Но если у музыканта талант, то возможно все.
Не так давно коллектив получил просторный репитиционный зал, он светлый, а главное отверстия, которые расположены в стенах, являются отличной звукоизоляцией. Что касается инструментов, то артисты самостоятельно их настраивают. Специально обученных людей для этого нет. Но трудностей не возникает. Все они уже давно сыгрались и с первой ноты понимают друг друга.
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