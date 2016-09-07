В Башкирии парень стал миллионером из-за ошибки в банке

Злата ЗУКОВИЧ

Молодой человек не потратил свалившуюся на него сумму на свои нужды.

Вчера, 6 сентября, в Нефтекамске молодой человек Марсель пришел в одно из отделений Сбербанка, чтобы снять 2,2 тысячи рублей со своего счета. Вместо этой суммы операционист банка выдала ему два миллиона двести тысяч рублей наличными.

Молодой человек смог только спросить:

- Девушка, что вы делаете?

Однако операционист выдала ему сумму молча, после чего Марсель положил деньги в карман и уже начал мысленно «пристраивать» часть суммы на благотворительность.

Спустя некоторое время он все же решил вернуть деньги в отделение банка. В итоге молодой человек отдал неожиданно свалившиеся на него миллионы и забрал только собственные накопления. Историю о "миллионере на час" рассказал телеканал ТНТ-Нефтекамск.