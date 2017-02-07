|
8 февраля, среда
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Мальчик из Башкирии получил возможность ходить благодаря телезрителям// 07.02.2017
10-летний Эрик Восканян из села Нордовка встал на ноги.
История 10-летнего мальчика Эрика Восканяна, которому отрезало обе ноги ножами жатки комбайна, потрясла всю страну. Маленький Эрик проживал в Башкирии в селе Нордовка Мелеузовского района, трагедия произошла с ним в августе 2015 года. Ноги он «потерял» во время игры на кукурузном поле, ему их перерезало жаткой комбайна. Малыш потерял много крови, но врачи из Салавата смогли спасти ему жизнь.
После того, как его перевезли в больницу в Уфу, пострадавший находился в подавленном состоянии. Врачи предложили родителям приобрести бионические протезы. Изготавливают такие только в Германии, но для этого надо было заплатить более 10,5 миллиона рублей. Поскольку таких денег у родителей не было, они обратились в «Русфонд». Необходимую сумму собрали за два часа, после того, как историю Эрика рассказали в эфире «Первого канала».
Сейчас Эрик уже научился самостоятельно ходить и даже начал заниматься футболом.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
30.06.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
После операции безногий мальчик из Башкирии сможет играть в футбол
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
07.02.2017 // СЕГО ДНЯ
В Уфе Шакшу и аэропорт могут соединить трамвайные линии
07.02.2017 // ПЕРСОНА
Пять историй про первого президента Башкирии
07.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Кремль начал готовиться к президентской кампании - Аббас Галлямов
07.02.2017 // ПУЛЬС
МУЭТ Уфы могут объединить с «Башавтотрансом»
07.02.2017 // СПОРТ
Уфа проведет первый в истории Кубок РФПЛ по киберфутболу
07.02.2017 // ПЕРСОНА
Рустэм Хамитов назначил главного по кадрам в свою администрацию
07.02.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Ограбление в Башкирии сняли камеры видеонаблюдения
07.02.2017 // СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов: Нам нужно активизировать работу в социальных сетях
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте