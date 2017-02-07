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Мальчик из Башкирии получил возможность ходить благодаря телезрителям

Кристина ДЕЙНЕКО // 07.02.2017
10-летний Эрик Восканян из села Нордовка встал на ноги.

История 10-летнего мальчика Эрика Восканяна, которому отрезало обе ноги ножами жатки комбайна, потрясла всю страну. Маленький Эрик проживал в Башкирии в селе Нордовка Мелеузовского района, трагедия произошла с ним в августе 2015 года. Ноги он «потерял» во время игры на кукурузном поле, ему их перерезало жаткой комбайна. Малыш потерял много крови, но врачи из Салавата смогли спасти ему жизнь.

После того, как его перевезли в больницу в Уфу, пострадавший находился в подавленном состоянии. Врачи предложили родителям приобрести бионические протезы. Изготавливают такие только в Германии, но для этого надо было заплатить  более 10,5 миллиона рублей. Поскольку таких денег у родителей не было, они обратились в «Русфонд». Необходимую сумму собрали за два часа, после того, как историю Эрика рассказали в эфире «Первого канала».

Сейчас Эрик уже научился самостоятельно ходить и даже начал заниматься футболом.

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