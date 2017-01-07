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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Уфе открылась выставка "Зеркала памяти"

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 07.01.2017
На ней можно увидеть образцы деревянного уфимского зодчества.

Фото: Разиф Абдуллин

Сегодня в уфимском ТРЦ "Галерея ART" (на втором этаже) начала работать выставка «Зеркала памяти». Как сообщили организаторы,  идея  проекта родилась из двух традиций, исконно присущих Уфе и уфимцам. 

- Первая традиция связана с попыткой уберечь наследие и нашу общую память, - рассказал один из организаторов выставки Константин Чадлин. -  Мы решили сохранить лучшие образцы деревянного уфимского зодчества хотя бы частично - аккуратно сняли и восстановили редкой красоты деревянные оконные наличники со старинных домов, шедших под снос. Свою вторую жизнь они нашли в виде зеркал. Вторая традиция, которой мы следуем - это меценатство. На выставке можно не только ознакомиться с работами, но и  приобрести зеркала с историей. 20% от стоимости каждого приобретенного Вами зеркала, будут переданы в благотворительный фонд Уфы «Наши Дети», который занимается сбором средств на оплату лечения тяжело больных детей, помощью детям-отказникам, профилактикой социального сиротства.

В первый день выставки удалось выставить не все экспонаты, некоторые зеркала не смогли пройти по своим габаритам. Но организаторы пообещали решить эту техническую проблему. Некоторые наличники уникальны, потому что домов, откуда их сняли, больше не существует. Выставка будет работать до 20 января.

 

 

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