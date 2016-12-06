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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Уфе можно сэкономить на имплантации зубов

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 06.12.2016
Стоматологическая клиника "Американская Улыбка" проводит акцию "Имплант под ключ за 28 000 руб."

Имплантация зубов -  дело не только долгое, но и дорогостоящее. Которое, порой, может растянуться на несколько лет. Как сэкономить свои нервы, время и деньги и при этом получить качественные красивые зубки? Очень просто. Стоматологическая клиника "Американская Улыбка" проводит акцию "Имплант под ключ за 28 000 руб." 

В клинике есть все необходимое современное оборудование из Европы и США, используются качественные материалы, все работы изготавливается в собственной лаборатории. Преимущества в том, что не придется сидеть в очередях, а можно выбрать удобное время и прийти на прием. 

Обычная цена на услуг у "Коронка металлокерамическая под ключ на импланте Апполония CSM" - 35 000 руб. Но сейчас, в рамках акции, стоимость на 7 тысяч рублей меньше. Количество услуг ограничено. Для того, чтобы воспользоватся услугой, необходимо записаться по телефону 266-84-50 или через данную форму.

Адрес и телефон клиники: ул. Адмирала Макарова, д. 18/1, +7 (347) 235-41-92 , +7 (347) 266-84-50 

График работы: Чётные 10:00-14:00, Нечетны е 14:00-20:00, Сб-Вс - выходные

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5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

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