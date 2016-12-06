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6 декабря, вторник
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе можно сэкономить на имплантации зубов// 06.12.2016
Стоматологическая клиника "Американская Улыбка" проводит акцию "Имплант под ключ за 28 000 руб."
Имплантация зубов - дело не только долгое, но и дорогостоящее. Которое, порой, может растянуться на несколько лет. Как сэкономить свои нервы, время и деньги и при этом получить качественные красивые зубки? Очень просто. Стоматологическая клиника "Американская Улыбка" проводит акцию "Имплант под ключ за 28 000 руб."
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