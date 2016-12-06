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6 декабря, вторник
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В Уфе состоится премьера новой постановки оперы «Салават Юлаев»// 06.12.2016
Она посвящена 100-летию со дня рождения башкирского композитора Загира Исмагилова.
Фото: culture.bashkortostan.ru
На сцене башкирского театра оперы и балета 16 и 17 декабря состоится премьера новой постановки оперы Загира Исмагилова «Салават Юлаев». Как сообщает пресс-служба Минкультуры республики, она подготовлена по распоряжению правительства к 100-летию со дня рождения композитора.
Опера «Салават Юлаев» была дипломной работой Исмагилова в Московской консеватории. Впервые она была поставлена в 1955 году в рамках декады башкирского искусства и литературы в Москве. В последствии произведение было заново интерпретировано в 1977, 1988 и 1994 годах.
- В заглавной партии выступит заслуженный артист Башкирии и Татарстана Ильгам Валиев, - уточнили в ведомстве. - Ведущие партии исполнят народный артист России и Башкирии Салават Аскаров и заслуженный артист России, народный артист Башкирии Раиль Кучуков.
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