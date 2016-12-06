В Уфе состоится премьера новой постановки оперы «Салават Юлаев»

Наталья КУЗНЕЦОВА

Она посвящена 100-летию со дня рождения башкирского композитора Загира Исмагилова.

Фото: culture.bashkortostan.ru

На сцене башкирского театра оперы и балета 16 и 17 декабря состоится премьера новой постановки оперы Загира Исмагилова «Салават Юлаев». Как сообщает пресс-служба Минкультуры республики, она подготовлена по распоряжению правительства к 100-летию со дня рождения композитора.

Опера «Салават Юлаев» была дипломной работой Исмагилова в Московской консеватории. Впервые она была поставлена в 1955 году в рамках декады башкирского искусства и литературы в Москве. В последствии произведение было заново интерпретировано в 1977, 1988 и 1994 годах.

- В заглавной партии выступит заслуженный артист Башкирии и Татарстана Ильгам Валиев, - уточнили в ведомстве. - Ведущие партии исполнят народный артист России и Башкирии Салават Аскаров и заслуженный артист России, народный артист Башкирии Раиль Кучуков.