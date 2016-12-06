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В Уфе объявили фотоконкурс на худшее новогоднее оформление// 06.12.2016
В Советском районе столицы призвали жителей найти нелепые и некрасивые варианты новогодних фасадов зданий и витрин
Фото: shar-shariki.ru
В Советском районе Уфы объявлен фотоконкурс на худшее новогоднее оформление предприятий, учреждений муниципалитета. Организаторы конкурса приглашают уфимцев обратить внимание на отсутствие светового оформления предприятия, с применением стилеобразующих элементов новогоднего оформления, на нелепые элементы композиции, отсутствие привлекательности идеи и индивидуальности в исполнении.
Фотоконкурс пройдет среди жителей Уфы с 9 по 16 декабря 2016 года.
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