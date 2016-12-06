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Уфа попала в рейтинг популярных городов среди российских туристов// 06.12.2016
Столица Башкирии находится на 29 строчке
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Сервис поиска отелей RoomGuru.ru составили рейтинг популярных городов страны у российских туристов. Исследователи брали за основу данные броней отелей для проживания. Уфа попала на 29 строчку рейтинга.
В топ-10 попали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Анапа, Геленджик, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар и Ялта. Во вторую десятку вошли Екатеринбург, Ярославль, Ростов-на-Дону, Севастополь, Алушта, Владивосток, Новосибирск, Волгоград, Воронеж, Псков, Великий Новгород, Суздаль, Евпатория, Симферополь, Иркутск, Самара, Тула, Хабаровск, Уфа и Саратов.
Средняя стоимость проживания на одного человека в гостиницах Уфы составляет 2,5 тысячи рублей. По стране сумма чека выше, более 6 тысяч рублей. Кстати, число броней гостиниц и отелей выросла на 31%.
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