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6 ноября православные отмечают день иконы Божьей Матери "Всех скорбящих радость"

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 06.11.2016
В регионе - три культовых объекта, посвященных этому образу

6 ноября - православные Башкирии отмечают день иконы Божией Матери  "Всех Скорбящих Радость", одной из самых популярных и широко почитаемых в России чудотворных икон Богоматери, которая впервые прославилась в 1688 году. 

В регионе функционируют три культовых обьекта, посвященных этой иконе: церковь в Аургазинском районе и две часовни. Одна из них расположена на Южном кладбище и построена в прошлом десятилетии.

Вторая - в центре Уфы - в парке между улицами Мингажева и 50 лет Октября, на месте Скорбященско-Богородицкого храма (1910-е-40-е) разрушенного в эпоху "развитого социализма" Ново-Ивановского кладбища. Старая церковь возводилась на средства собранные, как бы сейчас назвали, методом краудфандинга, одним из первых "спонсоров" был отец знаменитого художника Василий Иванович Нестеров, который торговал галантереей и мануфактурой. Геометрически часовня находится на продолжении прямой линии, соединяющей храм Рождества Богородицы (в советское время кинотеатр "Йондоз" ) и Александровскую церковь (в советское время "горелый завод", впоследствии - дом Профсоюзов)

 

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