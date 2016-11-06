|
6 ноября, воскресенье
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
6 ноября православные отмечают день иконы Божьей Матери "Всех скорбящих радость"// 06.11.2016
В регионе - три культовых объекта, посвященных этому образу
6 ноября - православные Башкирии отмечают день иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость", одной из самых популярных и широко почитаемых в России чудотворных икон Богоматери, которая впервые прославилась в 1688 году.
В регионе функционируют три культовых обьекта, посвященных этой иконе: церковь в Аургазинском районе и две часовни. Одна из них расположена на Южном кладбище и построена в прошлом десятилетии.
Вторая - в центре Уфы - в парке между улицами Мингажева и 50 лет Октября, на месте Скорбященско-Богородицкого храма (1910-е-40-е) разрушенного в эпоху "развитого социализма" Ново-Ивановского кладбища. Старая церковь возводилась на средства собранные, как бы сейчас назвали, методом краудфандинга, одним из первых "спонсоров" был отец знаменитого художника Василий Иванович Нестеров, который торговал галантереей и мануфактурой. Геометрически часовня находится на продолжении прямой линии, соединяющей храм Рождества Богородицы (в советское время кинотеатр "Йондоз" ) и Александровскую церковь (в советское время "горелый завод", впоследствии - дом Профсоюзов)
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
06.11.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Теплоход не выдержал круиза
06.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Акция "Башкирия против жестокости!" собрала сотни защитников животных
06.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Коммунисты пройдут в 99-ю годовщину Великого Октября по проспекту Октября
06.11.2016 // ПУЛЬС
Кировская администрация Уфы обсуждает с горожанами новую мечеть
06.11.2016 // ПЕРСОНА
Нефтекамцы лишаются любимого катка
05.11.2016 // СПОРТ
«Уфа» с «Рубином»: матч-катастрофа
04.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Следком возобновил дело против Рифата Шайхутдинова - Дождь
04.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Белорецке ищут пропавшего Артема Пугачева
5-Я КОЛОНКА
Профессор Вадим Гайдук узнал, что пассажирских перевозок в Башкирском речном пароходстве больше не будет.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте