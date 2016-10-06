В Уфе установили памятник Зайнаб Биишевой

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Бюст народной писательнице Башкортостана находится рядом с издательством «Китап»

Фото: Тельман Аминев

Официальное открытие памятника народной писательнице Башкортостана состоится 14 октября. Агентство «Башинформ» сообщает, что бронзовый бюст на постаменте общей высотой 2,8 метра уже установили в рябиновом сквере в самом начале проспекта Октября. Сейчас здесь идут работы по благоустройству территории. В сквере, носящем имя Зайнаб Биишевой, появятся фонари, скамейки, вазоны с цветами. Автор памятника – скульптор Владимир Дворник.

Наша справка:

Зайнаб Абдулловна Биишева – народная писательница Башкортостана (звание присвоено в 1993 году), прозаик, поэт, драматург, переводчик. Издано более 60 её книг на языках народов России и мира. Самое значительное произведение Зайнаб Абдулловны — трилогия «К свету», включающая в себя романы «Униженные» (1956—1959), «У Большого Ика» (1965—1967), «Емеш» (1967—1969). Награждена тремя орденами «Знак Почета». Лауреат Государственной республиканской премии имени Салавата Юлаева (1968) «за романы «Униженные» и «Пробуждение».