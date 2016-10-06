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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Уфе до конца года заработает исторический парк

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 06.10.2016
Он будет расположен на территории ВДНХ – Экспо

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Тема изучения исторического наследия становится для нас важной в преддверии столетного юбилея Башкирии – заявил глава региона Рустэм Хамитов, выступая перед участниками торжественного собрания.

- До конца года в Уфе на базе «ВДНХ-Экспо» в рамках Всероссийского проекта появится исторический парк с широкими интерактивными возможностями, экспозициями в формате трёхмерных моделей и цифровых реконструкций, - рассказал Рустэм Хамитов. -  Уроки в этом парке будут знакомить детей с многовековым прошлым страны и республики, задавать ориентиры патриотического воспитания молодёжи.

Глава республики призвал СМИ республики широко освещать столетнею историю Башкортостана. Он также выразил надежду, что учёные, специалисты управления по делам архивов проведут новые исследования, откроют неизвестные ранее факты и незаслуженно забытые имена.

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