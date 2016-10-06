В Уфе до конца года заработает исторический парк

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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
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Он будет расположен на территории ВДНХ – Экспо
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Тема изучения исторического наследия становится для нас важной в преддверии столетного юбилея Башкирии – заявил глава региона Рустэм Хамитов, выступая перед участниками торжественного собрания.
Глава республики призвал СМИ республики широко освещать столетнею историю Башкортостана. Он также выразил надежду, что учёные, специалисты управления по делам архивов проведут новые исследования, откроют неизвестные ранее факты и незаслуженно забытые имена.
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© "МедиаКорСеть", 2016
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