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6 сентября, вторник
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В Уфе музыкальные и художественные шедевры «сойдутся» на одной сцене// 06.09.2016
На днях стартует новый проект «Диалог с искусством».
Башкирская государственная филармония (БГФ) имени Ахметова и музей имени Нестерова организовали новый музыкально-художественный проект «Диалог с искусством».
8 сентября в 19:00 уфимского времени в органном зале филармонии в Уфе состоится первая встреча под названием «Христианство в искусстве». В этот день выступит заслуженная артистка республики Башкортостан Эльвира Хайрутдинова, которая исполнит произведения И.С.Баха, В.А. Моцарта, Ф. Мендельсона-Бартольди, С. Франка, Ш. Гуно и других. Видеоряд будет состоять из полотен Людольфа Бакхёйзена, Александра Гине, Павла Джогина, Ивана Айвазовского, Михаила Нестерова и иконописных работ.
14 октября вместе с искусствоведом музея имени Нестерова на сцене будет эстрадно-джазовый оркестр БГФ под руководством Олега Касимова. 23 марта состоится концерт Национального оркестра народных инструментов РБ. 12 апреля музыкально-художественный цикл «Диалог с искусством» закончится выступлением Государственной академической хоровой капеллы РБ под руководством Алсу Хасбиуллиной.
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