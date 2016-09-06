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Олег Газманов посадил деревья в память героев войны в Башкирии// 06.09.2016
Артист посадил туи в городе Октябрьском.
4 сентября на дне города Октябрьского побывала масса гостей, в числе которых был народный артист Олег Газманов. Перед концертом певец посадил туи в парке культуры и отдыха «Нефтяник» со стороны Дворца спорта. Артисту помогали глава администрации города Октябрьского, официальные гости и активная молодежь. Сейчас на аллее красуется именная табличка.
Как сообщает портал Oktlife.ru, Олег Газманов вместе с экологическим движением «Зеленые» планирует посадить живой мемориал в память погибшим в Великой Отечественной войне в каждом городе, где выступает. Главная идея акции — посадить 27 миллионов деревьев по числу погибших в годы Великой Отечественной войны.
– Мы общались, я предложил: давайте, я завтра целый день здесь. Рассказал об акции по посадке деревьев. Мгновенно все организовали. Я очень рад этому. Когда сажаешь дерево, даешь жизнь еще одному живому существу на земле. И есть такое, что где-то там, в вышине, в листьях, может быть, будут ноты песен моих шелестеть, – поделился своим мнением с журналистами артист.
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