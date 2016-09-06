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6 сентября, вторник
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе покажут лучшие фильмы фестиваля «Кинотавр»// 06.09.2016
В том числе лауреатскую работу уфимского режиссера "Кредит".
В уфимском кинотеатре «Родина» ( улица Ленина, 42) 9 сентября пройдет специальный показ «Кинотавр Shorts». Организаторы фестиваля выпустили в прокат сборник шести лучших короткометражек, которые были представлены в конкурсной программе этого года. В день показа пройдет встреча с уфимцем Вадимом Валиуллиным, чей фильм «Кредит» признали лучшим на «Кинотавре».
По сюжету остросоциального 15-минутного фильма «Кредит» главная героиня, неизлечимо больная девушка с квартирой в ипотеке хватается за жизнь из последних сил. Увидеть работу уфимского режиссера можно будет в 19:00.
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