В Уфе покажут лучшие фильмы фестиваля «Кинотавр»

Злата ЗУКОВИЧ

В том числе лауреатскую работу уфимского режиссера "Кредит".

В уфимском кинотеатре «Родина» ( улица Ленина, 42) 9 сентября пройдет специальный показ «Кинотавр Shorts». Организаторы фестиваля выпустили в прокат сборник шести лучших короткометражек, которые были представлены в конкурсной программе этого года. В день показа пройдет встреча с уфимцем Вадимом Валиуллиным, чей фильм «Кредит» признали лучшим на «Кинотавре».

По сюжету остросоциального 15-минутного фильма «Кредит» главная героиня, неизлечимо больная девушка с квартирой в ипотеке хватается за жизнь из последних сил. Увидеть работу уфимского режиссера можно будет в 19:00.