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Рустэм Хамитов потрясен спектаклями театра Вахтангова// 06.09.2016
В свои выходные глава Башкирии посмотрел «Евгения Онегина» и «Анну Каренину».
Фото: группа Русского драматического театра в социальной сети
Глава Башкирии субботний и воскресный вечер посвятил культурной программе. Он побывал на спектаклях гастролирующего в Уфе Московского академического театра имени Вахтангова. Рустэм Хамитов посмотрел пушкинский «Евгений Онегин» в постановке художественного руководителя вахтанговцев Римаса Туминаса и «Анну Каренину» в постановке хореографа Анжелики Холиной. Об этом сообщает агентсво ТАСС.
Московский академический театр имени Вахтангова впервые прибыл в Уфу в рамках федеральной программы "Большие гастроли-2016". Выступления прославленной труппы открылись 2 сентября и продлятся до 10 сентября. В гастрольной афише восемь лучших спектаклей репертуара: "Евгений Онегин" (сцены из романа Пушкина), "Дядя Ваня" Чехова, "Анна Каренина" (хореографический спектакль по роману Толстого), "Посвящение Еве" Шмитта, "Дядюшкин сон" Достоевского, "Медея" Ануя, "Крик лангусты" Марелла, "Ревнивая к себе самой" де Молина.
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