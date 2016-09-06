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Рустэм Хамитов потрясен спектаклями театра Вахтангова

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 06.09.2016
В свои выходные глава Башкирии посмотрел «Евгения Онегина» и «Анну Каренину».

Фото: группа Русского драматического театра в социальной сети

Глава Башкирии субботний и воскресный вечер посвятил культурной программе. Он побывал на спектаклях гастролирующего в Уфе Московского академического театра имени Вахтангова. Рустэм Хамитов посмотрел пушкинский «Евгений Онегин» в постановке художественного руководителя вахтанговцев Римаса Туминаса и «Анну Каренину» в постановке хореографа Анжелики Холиной. Об этом сообщает агентсво ТАСС.

- Ваши спектакли потрясают и заставляют о многом задуматься, - сказал глава региона, обращаясь к вахтанговцам. - Ваш приезд в Уфу – это большой праздник для всей Башкирии. Вы делаете нас другими. Спасибо вам за высокое искусство.

Московский академический театр имени Вахтангова впервые прибыл в Уфу в рамках федеральной программы "Большие гастроли-2016". Выступления прославленной труппы открылись 2 сентября и продлятся до 10 сентября. В гастрольной афише восемь лучших спектаклей репертуара: "Евгений Онегин" (сцены из романа Пушкина), "Дядя Ваня" Чехова, "Анна Каренина" (хореографический спектакль по роману Толстого), "Посвящение Еве" Шмитта, "Дядюшкин сон" Достоевского, "Медея" Ануя, "Крик лангусты" Марелла, "Ревнивая к себе самой" де Молина.

 

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