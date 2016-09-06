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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Новая квартира стала доступнее

// 06.09.2016
Ипотечные проценты стали меньше.

Во втором квартале текущего года свыше трети российских банков снизили ипотечные ставки. В результате объем выдачи ипотеки в России вырос более чем на 40%. По прогнозам банкиров, в третьем и четвертом кварталах спрос на ипотечные кредиты еще увеличится. Этому будет способствовать дальнейшее уменьшение процентных ставок и собственные выгодные программы приобретения жилья от застройщиков.

Сегодня рынок жилья предоставляет будущим новоселам широкие возможности покупки квартир. Наиболее популярными и востребованными среди них являются ипотека без первого взноса и программа «трейд-ин», позволяющая обменять старую жилплощадь или автомобиль на новенькие жилые «квадраты». Тем, кто уверен в собственных финансовых возможностях, застройщики предлагают беспроцентную рассрочку. 

- В условиях непростой экономической ситуации более уверенно и стабильно на рынке себя чувствуют строительные компании, ориентированные в первую очередь на интересы своих клиентов, – комментирует член правления одного из крупнейших застройщиков региона, группы компаний «Госстрой», Павел Алябьев.

Сегодня этот застройщик входит в тройку ведущих республиканских девелоперов, сотрудничает с крупными российскими банками, в том числе с государственным участием, а также с региональным оператором АИЖК – ОАО «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования», предлагающим ипотеку от 7,9% годовых[1]. ГК «Госстрой» предоставляет своим клиентам широкий выбор программ приобретения жилья, в том числе такие, как ипотека без первого взноса[2], рассрочка[3] и программа «трейд-ин»[4], которые пользуются высоким спросом среди населения Башкортостана.

- Нам как одному из лидеров строительной отрасли важно не только возводить качественное и комфортное жилье, но и делать его доступным для жителей нашего региона, – резюмирует Павел Алябьев.

По вопросам покупки квартир в ГК «Госстрой» обращайтесь в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте gosstroy.info.

 

 

[1] Заем предоставляется ОАО «УГАИК». Указанная ставка действует при первоначальном взносе от 50% на срок до 25 лет, при сумме займа до 3 000 000 рублей и при подтверждении дохода справкой 2-НДФЛ. Дополнительно оплачиваются услуги страхования в соответствии с условиями программы и страховой компании после оформления права собственности. Для отдельных категорий граждан. Распространяется на определенные объекты застройщиков-партнеров ОАО «УГАИК» по программе «Горожанин». Предложение не является офертой.

[2] Кредит предоставляет ООО «ГосИпотека» на покупку жилого помещения в рамках специальной программы кредитования «Ипотека с государственной поддержкой». Процентная ставка за пользование кредитом составляет 11,75% годовых.  Предложение не является офертой.

[3] Проектная декларация на сайте http://vesna.city. Застройщик – ООО «СУ-4 ОАО «Госстрой». Заключение договоров долевого строительства. Рассрочка на покупку недвижимости в строящемся объекте «Весна» предоставляется ООО «СУ-4 ОАО «Госстрой» при условии единовременного внесения первого взноса в размере не менее 50% от стоимости покупки. Срок рассрочки до 10 месяцев. Предложение не является офертой.

[4] Прием автомобиля/недвижимости в зачет приобретаемой недвижимости в строящемся объекте «Белая река». Проектная декларация на сайте дом-белаярека.рф. Застройщик ООО "Герал". Заключение договора участия в долевом строительстве жилья. Предложение не является офертой.

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