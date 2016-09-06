Новая квартира стала доступнее

Ипотечные проценты стали меньше.

Во втором квартале текущего года свыше трети российских банков снизили ипотечные ставки. В результате объем выдачи ипотеки в России вырос более чем на 40%. По прогнозам банкиров, в третьем и четвертом кварталах спрос на ипотечные кредиты еще увеличится. Этому будет способствовать дальнейшее уменьшение процентных ставок и собственные выгодные программы приобретения жилья от застройщиков.

Сегодня рынок жилья предоставляет будущим новоселам широкие возможности покупки квартир. Наиболее популярными и востребованными среди них являются ипотека без первого взноса и программа «трейд-ин», позволяющая обменять старую жилплощадь или автомобиль на новенькие жилые «квадраты». Тем, кто уверен в собственных финансовых возможностях, застройщики предлагают беспроцентную рассрочку.

- В условиях непростой экономической ситуации более уверенно и стабильно на рынке себя чувствуют строительные компании, ориентированные в первую очередь на интересы своих клиентов, – комментирует член правления одного из крупнейших застройщиков региона, группы компаний «Госстрой», Павел Алябьев.

Сегодня этот застройщик входит в тройку ведущих республиканских девелоперов, сотрудничает с крупными российскими банками, в том числе с государственным участием, а также с региональным оператором АИЖК – ОАО «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования», предлагающим ипотеку от 7,9% годовых[1]. ГК «Госстрой» предоставляет своим клиентам широкий выбор программ приобретения жилья, в том числе такие, как ипотека без первого взноса[2], рассрочка[3] и программа «трейд-ин»[4], которые пользуются высоким спросом среди населения Башкортостана.

- Нам как одному из лидеров строительной отрасли важно не только возводить качественное и комфортное жилье, но и делать его доступным для жителей нашего региона, – резюмирует Павел Алябьев.

По вопросам покупки квартир в ГК «Госстрой» обращайтесь в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте gosstroy.info.