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В Уфе появилось первое дорожное зеркало

Кристина ДЕЙНЕКО // 05.12.2016
Жители Шакши сами собирали по 50 рублей на его установку.

Фото: соцсети

В Уфе появилось первое дорожное  зеркало, установленное самими гражданами. Приспособление установлено на выезде из Шакши по улице Шоссейная под железной дорогой. Отметим, что инициаторами и исполнителями стали отнюдь не местные представители власти, а обычные горожане.

Не так давно один из жителей района объявил сбор средств на покупку и установку дорожного зеркала. Альберт Шаяхметов сначала обратился в районную администрацию. Но там ему сказали "Денег нет". Пришлось подключать неравнодушных уфимцев. Желающих помочь было достаточно. Сумма перевода средств была ограничена, всего 50 рублей. Более 50 человек не пожалели средств, причем деньги перечисляли не только жители Шакши, Уфы и России. Например, один из переводов пришел из Нидерландов.

- Здравствуйте, шакшинцы! Еще немного времени осталось, чтобы идея по установке дорожного зеркала воплотилась в жизнь. Дорожное зеркало уже в пути. Расчетная дата прибытия 6.11.2016. Собрано 5914 р. необходимо еще собрать 1568 р. Сумма перевода ограничена на человека - 50 рублей. 57 человек уже приняли участие! - призывал земляков на своей странице ВКонтакте Альберт Шаяхметов.

В итоге дорожное зеркало было установлено, жители Шакши писали слова благодарности не только организатору сбора, но и всем тем, кто откликнулся. По словам шакшинцев на данном участке дороги часто происходят ДТП из-за "мертвой зоны" на повороте. 

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5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

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