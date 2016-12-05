5 декабря, понедельник
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Фильм из Башкирии увидит вся Россия

Лилия МУРАТОВА // 05.12.2016
В студии Катрины Душанбаевой завершились съемки фильма «Кофе тайм».

Короткометражная комедия стала первой кинокартиной студии.

– Фильм рассказывает о судьбе молодого наемного работника салона типографии. Единственная радость в повседневной рутине рабочего – кофейная пауза. Однако и за это удовольствие ему приходится дорого платить, - отметила режиссер фильма Камила Далгыч. 

Главный герой фильма – студент студии Катрины Душанбаевой – Игорь Невский. По профессии – адвокат, но уже успел дать начало своей театральной карьере в Лос-Анджелесе.

– Снимался в рекламах и короткометражных фильмах, но в полный метр меня не торопились брать – нужно было подтянуть язык, - рассказывает Игорь. - Вернувшись в Россию, помимо языка, захотел улучшить и актерские способности. Отучился в студии Катрины. Сейчас ставлю постановки с детьми на английском языке в Екатеринбурге.

Также в фильме снялась одногруппница Игоря по студии – Алина Ахметова. Девушка сыграла роль студентки, которая в глазах главного героя превращается в обольстительную красотку. Алина уже снялась во многих уфимских короткометражных фильмах и мечтает связать свою жизнь с театром и кино. Помимо студийцев в съемках приняли участие директор частной школы Светлана Хакимова и киноактер Алексей Ходорев.

- Команда была довольно-таки профессиональной. Каждый на площадке знал свое дело и выполнял его качественно и со всей ответственностью. Съемки шли точно, некоторые сцены снимали гораздо быстрее, чем планировали, – подччеркнула руководитель студии Катрина Душанбаева.

В фильмографии у автора сценария Камилы Далгыч есть короткометражные художественные фильмы «Week-end по-русски», «На закате», документальный фильм «Ученики волшебника», а также проект «Храни тебя Бог», поддерживаемый Молодежным центром союза кинематографистов РФ, и «7 девушек», реализованный при поддержке Фонда независимого кино г. Екатеринбург. Оператор-постановщик – Артем Айсин. Среди его работ – короткометражный фильм «Террорист», фильмы «Мертвым повезло» и «Кредит» – победитель конкурса короткого метра фестиваля «Кинотавр». 

– Съемки комедии «Кофе тайм» проходили в салоне оперативной печати «СОП сервис». Спонсоров не привлекали, фильм снимался за счет средств нашей студии, - рассказывает Катрина. - Мы сняли фестивальное кино, и, в первую очередь, работу будем отправлять на всероссийские фестивали. Со временем планируем показать наши фильмы в кинотеатрах города.

Напомним, в студии Катрины Душанбаевой занимаются непрофессиональные актеры. За три выпуска ученики поставили спектакли «Играем в Чехова», режиссер Эльвира Шрайнер, и «Странные, милые люди», режиссер Ильсур Казакбаев. В дальнейшем планируют выпуск еще двух групп, а также выпуск группы Стерлитамакского филиала, где преподает актер русского драматического театра Фаниль Тулунгужин. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

03.12.2016
В Уфе появились новогодние «Три шурупа»
Арт - объект установлен на проспекте Октября

03.12.2016
Владимир Путин поддержал инициативу внука Мустая Карима о создании Дома национальных литератур
Идея прозвучала в ходе заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку

02.12.2016
Отец и сын написали для ФК "Уфа" гимн
Сегодня состоялась репетиция песни.

01.12.2016
В уфимском микрорайоне Инорс обнаружили редкого баклана
Большого баклана орнитологи заметили на Теплом озере.

01.12.2016
Булат Аминов спел про москвичку в сорочке, сошедшую с ума от любви к иностранцу
Новый клип группы "Дамаск" уже доступен для просмотра.

30.11.2016
В Москве пройдет вечер татарских и башкирских песен
Также пройдет выставка картин башкирских художниц.

30.11.2016
Девочка из Башкирии стала победительницей всероссийского конкурса «Наши истории»
Девочка, живущая с опекуном, написала, что хочет стать онкологом

30.11.2016
В Уфе впервые пройдут "Петербургские сезоны"
Они стартуют в начале марта 2017 года.

29.11.2016
В Уфе новогоднюю елку откроет настоящий Дед Мороз из Великого Устюга
Праздничные юрты будут работать в Октябрьском, Уфе, Ишимбайском, Мишкинском и Учалинском районах.

29.11.2016
Московский продюсер Мурат Абдульманов: "Из кавер-группы, как из болота, сложно выбраться"
Продюсер написал башкирскую музыку и ждет стихов от талантливых авторов.

28.11.2016
В Уфе детский хор споет песни из российских кинофильмов
С хором выступит молодежный симфонический оркестр.

28.11.2016
В Уфе симфонический оркестр устроит для слушателей «Русский вечер»
Прозвучит музыка Чайковского и Рахманинова.

28.11.2016
Музыканты из Уфы посвятили песню Фиделю Кастро
Буквально на днях группа "Глумилино" завершила композицию под названием "Куба".

27.11.2016
В Уфе священник пишет иллюстрации к сказкам и поет патриотические песни
Медиакорсеть продолжает серию публикаций о героях проекта Прогрессоры 24

25.11.2016
В Уфе установили еще две новогодние елки
Скоро елки появятся во всех районах города.

25.11.2016
В Уфе, «пораскинув мозгом», можно помочь больным детям
Грядущая интеллектуальная игра «Брейнфест» будет благотворительной.


5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"