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Фильм из Башкирии увидит вся Россия// 05.12.2016
В студии Катрины Душанбаевой завершились съемки фильма «Кофе тайм».
Короткометражная комедия стала первой кинокартиной студии.
– Фильм рассказывает о судьбе молодого наемного работника салона типографии. Единственная радость в повседневной рутине рабочего – кофейная пауза. Однако и за это удовольствие ему приходится дорого платить, - отметила режиссер фильма Камила Далгыч.
Главный герой фильма – студент студии Катрины Душанбаевой – Игорь Невский. По профессии – адвокат, но уже успел дать начало своей театральной карьере в Лос-Анджелесе.
Также в фильме снялась одногруппница Игоря по студии – Алина Ахметова. Девушка сыграла роль студентки, которая в глазах главного героя превращается в обольстительную красотку. Алина уже снялась во многих уфимских короткометражных фильмах и мечтает связать свою жизнь с театром и кино. Помимо студийцев в съемках приняли участие директор частной школы Светлана Хакимова и киноактер Алексей Ходорев.
В фильмографии у автора сценария Камилы Далгыч есть короткометражные художественные фильмы «Week-end по-русски», «На закате», документальный фильм «Ученики волшебника», а также проект «Храни тебя Бог», поддерживаемый Молодежным центром союза кинематографистов РФ, и «7 девушек», реализованный при поддержке Фонда независимого кино г. Екатеринбург. Оператор-постановщик – Артем Айсин. Среди его работ – короткометражный фильм «Террорист», фильмы «Мертвым повезло» и «Кредит» – победитель конкурса короткого метра фестиваля «Кинотавр».
Напомним, в студии Катрины Душанбаевой занимаются непрофессиональные актеры. За три выпуска ученики поставили спектакли «Играем в Чехова», режиссер Эльвира Шрайнер, и «Странные, милые люди», режиссер Ильсур Казакбаев. В дальнейшем планируют выпуск еще двух групп, а также выпуск группы Стерлитамакского филиала, где преподает актер русского драматического театра Фаниль Тулунгужин.
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