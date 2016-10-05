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Учитель Альмира Латыпова: «Я не могу представить, как не буду учить детей»// 05.10.2016
Женщина более 30 лет проработала в школе и воспитала победителей различных олимпиад и конкурсов.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Альмира Латыпова работает в уфимской 22-й школе со дня ее основания. Уже более 30 лет она трудится учителем технологии. По профессии женщина - инженер-технолог. Но еще в студенческие времена она попала в детский лагерь в селе Киргиз-Мияки, где работала пионервожатой, потом переехала в Уфу и устроилась работать в 22-ю школу. Думала на время, а оказалось - навсегда.
- Я не представляю себя без работы с детьми. В каждом из детей я ищу что-то свое, его талант. Меня увлекает лоскутное шитье, уже 10 лет состою при галерее «Урал» в клубе «Надежда», - рассказывает учитель. - Вот и деток я приучаю к работе с нитками и текстилем.
Альмира Латыпова регулярно участвует в конкурсах, работы учеников она также отправляет на состязания и готовит школьников к олимпиадам. И учительница, и ее воспитанники завоевывают призовые места и различные дипломы. Один призер Всероссийской олимпиады без конкурса поступил в технологический университет на бюджет и успешно его закончил.
- Моя любовь к текстилю передается детям. Они видят, как работаю я. Многие из них приходят ко мне на дополнительный кружок «Текстильная фантазия». Моя фишка - это соединение текстиля с войлоком, - делится Альмира Латыпова.
Дети с годами сильно изменились. Раньше учительница работала и с 10-11 классами, сейчас у старших предмета «Технология» нет. Поэтому Альмире Латыповой осталась средняя школа с 5 по 8 классы.
- За счет того, что сейчас у всех есть компьютеры, телефоны, у школьников плохо развита мелкая моторика, некоторые не умеют даже иголку держать, - сетует учитель технологии. - Мы часто шьем игрушки, и некоторые говорят: «Зачем мне это, я могу купить». Но, как правило, когда другие дети делают, то и остальные начинают и потом отлично вливаются в процесс.
Конечно, в школах не хватает швейных машинок, на 1 класс всего их две. Некоторые не успевают, остаются после уроков. То же касается и еще одного раздела урока – это готовка. Раньше детей учили делать различные блюда в школе.
- Раньше в школах была кулинария. Сейчас по САНпину это невозможно. Необходимо оборудование: и микроволновка, и миксеры, и многое другое. Хотя это была самая любимая часть предмета, - вспоминает Альмира Латыпова. - Девочки не просто готовили, но и на стол накрывали, мальчишек угощали, прям феерия была. Сами мыли посуду. Сейчас на уроке изучаем только рецепты и технологию приготовления, а дома они делают домашнее задание и снимают все на телефон. Но и тут дети некоторые проявляют себя – отлично сервируют блюда и стол.
По поводу трудового воспитания учительница высказывается четко. В мастерской уборка необходима после каждого класса. Ведь школьники работают с нитками, с тканью, с мелкими деталями. Поэтому дежурство в кабинете технологии не столько обязанность, сколько необходимость.
- Дети всегда убирались в нашей мастерской сами. Некоторых приходится приучать. Некоторые говорят: «Я не буду мыть полы». Но у нас так заведено, что в мастерской надо убраться и ничего, привыкают. Учу и тряпки в руках держать, - улыбается Альмира Латыпова.
В каждом поколении есть такие дети, в которых можно влюбиться. Учительница говорит, что некоторые школьники так затрагивают ее сердце, что она сама говорит себе: «Ой, я бы такую дочку хотела». Любимчиков нет, но творческие ребята сами больше проникаются симпатией к преподавательнице. С ними и на олимпиаду, и на конференцию не страшно. Выпускники не забывают любимую учительницу и приглашают даже на свадьбу.
- Учитель – это не профессия, это призвание. Зарплата у нас небольшая, я большую часть трачу на материалы. Я не могу представить, как это я не приду на работу и не буду учить детей, мне даже страшно становится!
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