Фотофакт: В Перми создали портрет Шевчука из осенних листьев

Константин КЛИМОВ

«Последняя осень» Шевчука, вдохновила пермяков на необычный портрет уфимца

Как сообщает сетевое издание «Ufa-room» портрет появился совсем недавно на одном из бараков в Перми. Видимо в этом доме живут поклонники Юрия Шевчука, ведь последние несколько лет на стене дома красуется цитата из одной из самых популярных песен DDT «Последняя осень». Рядом с домом стоит памятник Александру Пушкину, к которому и обращается в своей песне лидер группы.