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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Мечта Ренаты Муртазиной из Башкирии сбылась

Ольга КОРЗИК // 05.10.2016
Девочке сделали операцию.

Мечта юной Ренаты Муртазиной из Башкирии сбылась – теперь у нее будет прямая спина. Вчера, 4 октября, в московской клинике хирург Андрей Бакланов провел операцию, сообщает благотворительный фонд «Наши дети». В фонде отмечают, что «операция прошла успешно и длилась не обещанные 6-8 часов, а лишь три с хвостиком».

Сегодня Рената уже открыла глаза и успела увидеться со своей мамой.

- Говорить Ренате, конечно, после наркоза еще тяжело, но свои главные вопросы она задать успела))) Самый важный: "Мама, я уже прямая?!". "Наконец-то сбылась моя мечта!», следует из сообщения фонда.

Редакция информационного портала «Медиакорсеть» поздравляет Ренату со столь важным событием в ее жизни, желает скорейшего выздоровления и возвращения домой.

 

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