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В Уфе концерт помог собрать средства для новогодних подарков детям// 05.10.2016
Более 2000 детей с ограниченными возможностями здоровья получат подарки от Деда Мороза.
Фото: Расиль Мансуров
На этой неделе в Уфе фонд «Наше будущее» провел благотворительный концерт «Йолдозлар ярдэме белэн» в поддержку детей с ограниченной возможностью здоровья. В нем приняли участие известные артисты башкирской и татарской эстрады.
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