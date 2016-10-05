В Уфе концерт помог собрать средства для новогодних подарков детям

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Более 2000 детей с ограниченными возможностями здоровья получат подарки от Деда Мороза.

Фото: Расиль Мансуров

На этой неделе в Уфе фонд «Наше будущее» провел благотворительный концерт «Йолдозлар ярдэме белэн» в поддержку детей с ограниченной возможностью здоровья. В нем приняли участие известные артисты башкирской и татарской эстрады.