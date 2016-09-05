Самая красивая татарка родилась в Башкирии

03.09.2016

В Уфе начались гастроли театра имени Вахтангова Труппа даст 15 представлений на сценах Русского драмтеатра и татарского театра «Нур»

31.08.2016

Ученый из Уфы пояснил причины появления в регионе пресноводных медуз По словам эксперта, это явление очень редкое и, скорее всего, не повторится в следующем году.

29.08.2016

В Уфе паралимпиец Ирек Зарипов станет ведущим благотворительного концерта Собранные средства пойдут на новогодние подарки детям с ограниченными возможностями здоровья.

29.08.2016

Как сэкономить на ремонте Квартиры, подготовленные застройщиком для вселения, привлекают доступными ценами.