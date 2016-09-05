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Самая красивая татарка родилась в Башкирии// 05.09.2016
Эдельвейс Ихсанова победила на конкурсе "Татар кызы-2016".
Как сообщает ГТРК Южный Урал, в субботу, 3 сентября, в Челябинске прошел международный конкурс красоты и таланта «Татар кызы – 2016». Победительницей конкурса стала Эдельвейс Ихсанова, уроженка Федоровского района Башкирии.
- Спасибо этому конкурсу, спасибо организаторам, спасибо Челябинску. Благодаря конкурсу я все больше и больше углубляюсь в историю татар, изучаю тонкости языка, культуру и обычаи родного народа, – поделилась эмоциями счастливая победительница.
18-летней победительнице, студентке медицинского колледжа Эдельвейс Ихсанова достался главный приз конкурса – автомобиль «Лада-Приора».
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