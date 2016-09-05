В Башкирии выращивают ананасы, разводят страусов и павлинов - Башстат

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Опубликованы интересные факты по итогам Всероссийской сельхозпереписи.

Фото: nashural.ru

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года прошла с 1 июля по 15 августа. В республике было переписано более 734 тысяч объектов. Башстат опубликовал первые и порой неожиданные результаты сельхозисследования.

Оказывается, население республики помимо традиционных овощей и фруктов выращивает экзотические для Башкирии грецкие орехи, абрикосы и ананасы. Жители региона на своих садовых участках все больше площади отдают под цветы и даже разводят редкие сорта растений.

Страусы из экзотического вида птиц превратились в Башкирии в традиционный вид птицеводства. Их теперь выращивают в шести районах. В трех районах выращивают павлинов, фазанов, перепелов, кроликов уникальной королевской породы «рекс». Люди также стали разводить шиншилл. Особенно специалистов территориального органа Росстата и переписчиков удивил житель Туймазинского района. Он на своем участке построил вигвам и живет, как индеец.

Только факты:

В ходе сельхозпереписи в Башкирии переписано 1064 сельскохозяйственных организаций, 445 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 694 777 личных подсобных хозяйств, 2081 некоммерческих объединений граждан, 31 480 садоводческих участков. В проведении переписи участвовало около 2,5 тысячи человек, из них более 1800 переписчиков. Предварительные итоги переписи подведут в 2017 году, окончательные — в 2018-м.