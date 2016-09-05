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В Санкт-Петербурге открыли памятник писателю Сергею Довлатову// 05.09.2016
Скульптуру установили около дома, в котором жил писатель.
В Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия памятника Сергею Довлатову, сообщают РИА Новости. Его установили у дома 23 на улице Рубинштейна. Здесь писатель прожил в общей сложности 34 года.
- Композицию в виде бронзовой фигуры писателя высотой 2,2 метра, стоящей в проеме открытой двери, решили установить на тротуаре у фасадной части здания, - говорится в сообщении. – У дома собралось большое число поклонников творчества писателя, представители администрации Санкт-Петербурга, инициаторы проекта, приехали вдова Елена и дочь Екатерина Довлатовы.
Сергей Донатович Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе. С 1944 года и до эмиграции в 1978-м году он проживал преимущественно в Ленинграде. В 1980 году в Нью-Йорке Довлатов стал одним из создателей русской еженедельной газеты "Новый американец". писатель умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности.
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