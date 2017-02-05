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Уфимец Алексей Смышляев пришел в "Дом-2", чтобы найти свою любовь// 05.02.2017
В эфире программы он заявил, что пришел к Елизавете Полыгаловой.
Фото: соцсети
Житель Уфы Алексей Смышляев стал участником известного телепроекта «Дом-2». В эфире шоу он заявил, что к Елизавете Полыгаловой.
- Я решил проверить себя, смогу ли я! Интересно было. Ну, и девушку подходящую найти, - сообщил "Медиакорсети" Алексей Смышляев. - На проекте каждый час атмосфера меняется, от веселья - до напряженной обстановки, никогда не предугадаешь, в какую сторону все будет меняться. Первый день было тяжело от психологического давления со стороны участников, но это ожидаемо, поскольку я новенький.
Алексей Смышляев поделился своим адресом в Instagram и пригласил представительниц прекрасного пола подписываться на него.
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