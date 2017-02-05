В Каповой пещере в Башкирии появился интернет

Рустэм БАШКИРЦЕВ

В государственном природном заповеднике «Шульган-Таш» работает сотовая связь.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Ранее глава Башкирии Рустэм Хамитов распорядился о создании точки доступа в интернет в заповеднике «Шульган-Таш». Сейчас там уже есть сотовая связь.

- Специальная мини-базовая станция «фемтосота», которая раздает сеть 3G, была установлена в парковой зоне заповедника, и успешно запущена в эфир. Теперь в лагере туристов можно спокойно пользоваться всеми возможностями мобильного интернета и голосовой связи. Новое устройство стало первым шагом новейших технологий в сфере улучшения инфраструктуры главной туристической достопримечательности республики», — сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на председателя Государственного комитета РБ по информатизации Рината Шагалина.

Глава Башкирии считает, что с приходом сотовой связи, сделаны первые шаги для повышения туристической привлекательности. Посетители могут свободно выкладывать фотографии и видео достопримечательностей. И делать теперь это можно в режиме он-лайн.