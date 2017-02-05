До закрытия окна осталось секунд: Закрыть
6 февраля, понедельник
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Каповой пещере в Башкирии появился интернет

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 05.02.2017
В государственном природном заповеднике «Шульган-Таш» работает сотовая связь.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Ранее глава Башкирии Рустэм Хамитов распорядился о создании точки доступа в интернет в заповеднике «Шульган-Таш». Сейчас там уже есть сотовая связь.

- Специальная мини-базовая станция «фемтосота», которая раздает сеть 3G, была установлена в парковой зоне заповедника, и успешно запущена в эфир. Теперь в лагере туристов можно спокойно пользоваться всеми возможностями мобильного интернета и голосовой связи. Новое устройство стало первым шагом новейших технологий в сфере улучшения инфраструктуры главной туристической достопримечательности республики», — сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на председателя Государственного комитета РБ по информатизации Рината Шагалина.

Глава Башкирии считает, что с приходом сотовой связи, сделаны первые шаги для повышения туристической привлекательности. Посетители могут свободно выкладывать фотографии и видео достопримечательностей. И делать теперь это можно в режиме он-лайн.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

05.02.2017
Уфимец Алексей Смышляев пришел в "Дом-2", чтобы найти свою любовь
В эфире программы он заявил, что пришел к Елизавете Полыгаловой.

04.02.2017
Юная уфимка примет участие в шоу «Голос.Дети»
В этом сезоне Уфу представит 14-летняя Кристина Ташкинова.

03.02.2017
Уфимские моржи совершат заплыв в честь Дня Победы
Он состоится в начале марта в парке Якутова.

03.02.2017
Уфимцы смогут прокатиться в "литературном трамвае" со стихами и песнями
Всех желающих приглашают присоединиться к социальной акции.

03.02.2017
В Уфе пройдет эксклюзивный показ «RAMMSTEIN: Paris!»
Премьера фильма пройдет одновременно во всем мире.

02.02.2017
В Уфе появится памятник Урал-батыру
Его установят на берегу реки Белой.

02.02.2017
Уфимцев пригласили в «Лабораторию кино, театра и ТВ»
Заявку можно подать уже сегодня.

02.02.2017
К уфимской социальной акции присоединился Татарстан
20 детей посетили концерт, парк и антикафе.

01.02.2017
Башгосфилармония присоединилась к всероссийской акции
Впервые главная концертная организация республики начала продажу филармонических абонементов.

01.02.2017
В Уфе откроется выставка портретов музыкантов
В ЦСИ «Облака» покажут работы фотографа Эдуарда Закирова.

01.02.2017
Уфимский пилот Владимир Жилко принял участие во всероссийском конкурсе
В видео «Россия глазами дронов» пилот представил Уфу.

01.02.2017
Как сэкономить на ремонте квартиры в новостройке
Инструкция для новосёлов.

31.01.2017
«Голос монстра» поможет собрать деньги для больных лейкемией
«Планета кино» подключилась к благотворительной акции.

30.01.2017
Башкирский театр кукол отмечает 85 летний юбилей
Торжественный вечер, посвященный юбилею, пройдет в международный день кукольника – 21 марта.

30.01.2017
В Уфе пройдет бесплатная фотосессия для помощи Амиру Карачурину
Все желающие смогут пожертвовать деньги на лечение ребенка.

29.01.2017
ГКЗ «Башкортостан» отметил свой 35 летний юбилей
Уфимцам и жителям Башкирии он больше известен как Дворец культуры «Нефтяник».

29.01.2017
В Нефтекамске граждане хотят обустроить единственное городское озеро Светлое
Для этого они подадут заявку в Программу поддержки местных инициатив.

28.01.2017
В Уфе на сцене Башкирской драмы пройдет благотворительный спектакль
Собранные средства будут перечислены на лечение 11-летнего Амира Карачурина, больного раком крови.

  
ФОТОФАКТ
В Уфе на детской площадке огромная ветка рухнула под тяжестью снега

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"