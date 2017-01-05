«Кредо убийцы» стартует в IMAХ 3D

Сегодня в прокат выходит экранизация популярной компьютерной игры «Assassin's Creed»

«Кредо убийцы» - смело можно назвать самым ожидаемым фильмом наступившего января. В прокат он выходит в самый разгар новогодних каникул и обещает установить высокую планку по сборам на весь 2017 год. «Кредо убийцы» снят по мотивам бестселлера в мире компьютерных игр «Assassin’s Creed», и можно смело ожидать от премьеры сумасшедших спецэффектов и снгсшибательных трюков, выполненных лучшими каскадёрами Голливуда.

Интереса добавляет тот факт, что ещё пару дней назад правообладатели были против показа фильма в формате IMAХ 3D в России, но благо ситуация разрешилась, и теперь зрители смогут увидеть премьеру на гигантских экранах и с современным звуком.

Посмотреть «Кредо Убийцы» в лучшем на сегодняшний день формате можно исключительно в кинокомплексе «Искра IMAХ», первые показы состоятся уже 5 января. Купить билет и забронировать места можно на сайте сети кинокомплексов «Планета Кино».

Уфимских любителей IMAХ 3D ждёт и дополнительные сюрприз. Каждый может принять участие в ежегодной акции от «Планеты Кино» - «Подари билет кассиру». Тот, кто сохранит заветный квиток, при следующем посещении кинотеатра получит скидку 25% на просмотр фильма того же формата.