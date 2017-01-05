|
6 января, пятница
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
«Кредо убийцы» стартует в IMAХ 3D// 05.01.2017
Сегодня в прокат выходит экранизация популярной компьютерной игры «Assassin's Creed»
«Кредо убийцы» - смело можно назвать самым ожидаемым фильмом наступившего января. В прокат он выходит в самый разгар новогодних каникул и обещает установить высокую планку по сборам на весь 2017 год. «Кредо убийцы» снят по мотивам бестселлера в мире компьютерных игр «Assassin’s Creed», и можно смело ожидать от премьеры сумасшедших спецэффектов и снгсшибательных трюков, выполненных лучшими каскадёрами Голливуда.
Интереса добавляет тот факт, что ещё пару дней назад правообладатели были против показа фильма в формате IMAХ 3D в России, но благо ситуация разрешилась, и теперь зрители смогут увидеть премьеру на гигантских экранах и с современным звуком.
Посмотреть «Кредо Убийцы» в лучшем на сегодняшний день формате можно исключительно в кинокомплексе «Искра IMAХ», первые показы состоятся уже 5 января. Купить билет и забронировать места можно на сайте сети кинокомплексов «Планета Кино».
Уфимских любителей IMAХ 3D ждёт и дополнительные сюрприз. Каждый может принять участие в ежегодной акции от «Планеты Кино» - «Подари билет кассиру». Тот, кто сохранит заветный квиток, при следующем посещении кинотеатра получит скидку 25% на просмотр фильма того же формата.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
06.01.2017 // СПОРТ
"Салават Юлаев" одержал победу над "Ак Барсом" по буллитам
05.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Стала известна причина смерти женщины в уфимском цирке
05.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Трое жителей Башкирии погибли в ДТП с участием автобуса в Тюменской области
05.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
«Кредо убийцы» стартует в IMAХ 3D
05.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Сегодня «Салават Юлаев» ждёт очередное «зелёное дерби»
04.01.2017 // ПУЛЬС
В Башкирии два города стали территориями опережающего развития
04.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Администрация Уфы просит жителей сообщить о местах, где не убраны снег и наледь
04.01.2017 // СПОРТ
«Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» 1:0
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте