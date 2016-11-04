|
4 ноября, пятница
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
БСТ объявил о старте телепроекта «100 имён Башкортостана»// 04.11.2016
Проект посвящен 100-летию образования республики.
Сегодня стартовал телевизионный проект «100 имён Башкортостана». Он направлен на выбор значимых персоналий, чьи жизнь, творчество связаны с историей становления и развития республики. Проект посвящен 100-летию образования Башкирии и будет реализован до 2019 года, в нескольких этапах, сообщается на сайте телеканала.
Первый этап пройдет с 4 ноября по 1 декабря 2016 года. На этом этапе любой житель республики может отправить свои предложения и список тех, кого он считают наиболее значительной персоной в истории региона (исключая живых современников). 5 декабря специальная комиссия отберёт 150 человек из предложенных кандидатов. В составе комиссии – 23 человека, возглавляет её поэт Равиль Бикбаев.
На втором этапе - с 6 по 30 декабря - пройдет интернет-голосование на сайте телеканала. Из 150 человек останутся 100, набравшие наибольшее количество голосов.
Третий этап – 2017-2018 годы – будет посвящен производству и показу телевизионных фильмов о жизни и деятельности выбранных исторических личностей.
И наконец на новом интернет-голосовании в ноябре-декабре 2018 года будут отобраны 10 финалистов проекта.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
04.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
БСТ объявил о старте телепроекта «100 имён Башкортостана»
04.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Как в Уфе отметят День народного единства
03.11.2016 // СПОРТ
Болельщики ФК «Уфа» увидят перед матчем с «Рубином» автора хита в Youtube
03.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии сократились объемы строительства индустриального жилья
03.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии воспитателя детского сада обвиняют в избиении ребёнка лопатой
03.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии строители телевышки разрушили часть городища
03.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии до конца года ипотеку можно взять под 10% годовых
03.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе ожидаются морозы до -20°С
5-Я КОЛОНКА
Публицист Шамиль Валеев рассуждает о взаимоотношениях государства и творческой личности.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте