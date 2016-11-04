БСТ объявил о старте телепроекта «100 имён Башкортостана»

Разиф АБДУЛЛИН

Проект посвящен 100-летию образования республики.

Сегодня стартовал телевизионный проект «100 имён Башкортостана». Он направлен на выбор значимых персоналий, чьи жизнь, творчество связаны с историей становления и развития республики. Проект посвящен 100-летию образования Башкирии и будет реализован до 2019 года, в нескольких этапах, сообщается на сайте телеканала.

Первый этап пройдет с 4 ноября по 1 декабря 2016 года. На этом этапе любой житель республики может отправить свои предложения и список тех, кого он считают наиболее значительной персоной в истории региона (исключая живых современников). 5 декабря специальная комиссия отберёт 150 человек из предложенных кандидатов. В составе комиссии – 23 человека, возглавляет её поэт Равиль Бикбаев.

На втором этапе - с 6 по 30 декабря - пройдет интернет-голосование на сайте телеканала. Из 150 человек останутся 100, набравшие наибольшее количество голосов.

Третий этап – 2017-2018 годы – будет посвящен производству и показу телевизионных фильмов о жизни и деятельности выбранных исторических личностей.

И наконец на новом интернет-голосовании в ноябре-декабре 2018 года будут отобраны 10 финалистов проекта.