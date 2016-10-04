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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Башкирии пенсионерка в доме престарелых нашла себе молодого жениха

Ольга КОРЗИК // 04.10.2016
Свадьба назначена на 20 октября.

В одном из домов престарелых в Башкирии произошла удивительная история любви. Сюжет об этом показали на телеканале БСТ.

70-летнюю Бибигайшу Дистанову, которая из-за диабета лишилась ноги и оказалась в инвалидном кресле, в интернат отвезла собственная дочь. По словам женщины, она даже и подумать не могла о том, что встретит здесь свою судьбу, ведь думала, что едет умирать.

А вот Хазрет Минигали о спутнице жизни мечтал давно. Для этого даже год назад он обратился на телеканал БСТ с просьбой ему помочь, но подходящей кандидатуры невесты тогда не нашлось. Пока однажды Минигали Рахимов не увидел в стенах интерната ее.

Разница в возрасте у пары, неожиданно нашедшей семейное счастье, около 20 лет: Бибигайше Дистановой - 75, а ее избраннику нет еще и 60. Но, они считают, что разница в возрасте не помеха любви - они решили сыграть свадьбу. 

 Как рассказала Медиакорсети автор телесюжета журналист Альбина Хайруллина, жених уже купил своей невесте платье, а регистрация их брака назначена  на 20 октября.  

Посмотреть сюжет вы можете тут (с 01.02 до 03.24 минуту):

 

 

 

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