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Юная виолончелистка Яна Штин: "Построю дом и буду там растить детей"

Кристина ДЕЙНЕКО // 04.10.2016
11-летняя "звездочка" рассказала ИА "Медиакорсеть" о чем мечтает и как справляется с колоссальной нагрузкой.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Уфимка Яна Штин занимается музыкой с 7 лет. В искусство девочка попала не случайно, ее дедушка коллекционировал музыкальные инструменты. По словам Яны, у него в арсенале были и скрипка, и баян, и много других инструментов. Да и отец девочки играл на гитаре, баяне, а сама малышка выбрала виолончель.

- Я очень люблю петь, и когда я услышала виолончель, то мне показалось, что это человеческий голос, - делится Яна Штин. - Я мечтаю выступать на большой сцене, возможно, даже создать свой оркестр, научиться дирижировать. Я буду получать много денег, построю дом и буду там растить своих детей.

Свободного времени у Яны не много. Ведь для того чтобы выступать на большой сцене, необходимо долго репетировать. За виолончелью Яна проводит по 5 часов в день. И после ответственного выступления она позволяет себе расслабиться и сходить с подружками в кино или кафе. Родители и одноклассники поддерживают девочку, а иногда даже указывают на ошибки. Но 11-летняя звездочка относится к критике как взрослая и нормально ее воспринимает.

- Я буду выступать 7 октября на "Созвездии талантов", туда придут все мои друзья, чтобы меня поддержать, - рассказывает Яна. - Перед каждым концертом я открывают ящик своей преподавательницы, у нее там есть такой железный предмет, я на него кладу руку, потом вертишь, там есть внутри шарик, он катится и попадает на определенное место с предсказанием. Если там написано - выспаться, то я именно так и делаю.

Еще Яна рассказала, что очень внимательно относится к своему здоровью. И для того чтобы не подхватить инфекцию, она регулярно ест лук и чеснок.

Юные таланты среднего специального музыкального колледжа Лейсян Казакбаева, Дарья Гузеева, Ирина Галеева, Мария Константинова, Яна ШтинКамила Амирова, Елена Колесникова и Кирилл Назаров выступят совместно с Национальным симфоническим оркестром Башкирии 7 октября в ГЗК "Башкортостан". Для них подобное выступление не в новинку, некоторые из них уже не раз выходили на одну сцену с настоящими мэтрами.

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