В Уфе определят лучших танцоров

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Они станут победителями и лауреатами первой танцевальной премии в Башкирии.

23 октября в Уфе состоится вручение Первой танцевальной премии «Russian Dance Awards 2016». Масштабное событие в танцевальной сфере призвано объединить на одной сцене лучшие танцевальные коллективы и танцоров города.

Главная особенность предстоящего шоу - полная свобода творчества участников. Организаторы приглашают танцоров любого возраста, танцевального направления и уровня подготовки попробовать свои силы в одной или нескольких номинациях. Их четыре: «Лучший танцевальный номер» (взрослые), «Лучший танцевальный номер» (дети), «Лучший танцевальный дуэт», «Лучшее танцевальное видео».

- Заявки на участие уже подали более 200 представителей различных жанров танцевального искусства. Мы ожидаем, что гостями станут более 1000 зрителей, - рассказали организаторы конкурса. - Это очень важно для нас, ведь аналогов этой премии в Башкирии просто нет. Приглашаем жителей, танцевальные коллективы города присоединиться к премии. Мы готовы зажигать.

Уже сейчас на официальном сайте RDA 2016 ведется онлайн-голосование зрителей за лучшие коллективы и творческие номера. Набравшие наибольшее количество голосов становятся лауреатами премии. Голосование завершится 20 октября 2016 года. Оценивать мастерство и харизму участников будет жюри, в состав которого войдут медийные лица республики. 23 октября в ГКЗ «Башкортостан» будут названы победители.