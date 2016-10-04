|
4 октября, вторник
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе определят лучших танцоров// 04.10.2016
Они станут победителями и лауреатами первой танцевальной премии в Башкирии.
23 октября в Уфе состоится вручение Первой танцевальной премии «Russian Dance Awards 2016». Масштабное событие в танцевальной сфере призвано объединить на одной сцене лучшие танцевальные коллективы и танцоров города.
Главная особенность предстоящего шоу - полная свобода творчества участников. Организаторы приглашают танцоров любого возраста, танцевального направления и уровня подготовки попробовать свои силы в одной или нескольких номинациях. Их четыре: «Лучший танцевальный номер» (взрослые), «Лучший танцевальный номер» (дети), «Лучший танцевальный дуэт», «Лучшее танцевальное видео».
Уже сейчас на официальном сайте RDA 2016 ведется онлайн-голосование зрителей за лучшие коллективы и творческие номера. Набравшие наибольшее количество голосов становятся лауреатами премии. Голосование завершится 20 октября 2016 года. Оценивать мастерство и харизму участников будет жюри, в состав которого войдут медийные лица республики. 23 октября в ГКЗ «Башкортостан» будут названы победители.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
04.10.2016 // МОЛНИЯ
В Башкирии опрокинулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие
04.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе в следующем году начнется реконструкция двух школ
04.10.2016 // ПУЛЬС
Приватизация «Башнефти» может пройти уже в октябре
04.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе определят лучших танцоров
04.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии расплодились медведи - жители трех районов
03.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Смертельный наезд на пешехода в Уфе: подробности
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте