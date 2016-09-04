В Октябрьском жители собрали четыре миллиона на памятник детям войны

Наталья КУЗНЕЦОВА

Благотворительная акция продолжалась больше года.

Фото: oz.com.ru

Сегодня в Октябрьском состоялось открытие памятника труженникам тыла и детям войны. В церемонии принял участие глава региона Рустэм Хамитов, сообщает его пресс-служба.

В том, что такой памятник появился в городе, помогли его жители. В мае прошлого года была объявлена благотворительная акция «Народный памятник». За год от инициативных граждани предприятий города поступило более четырех миллионов рублей. На эти деньги художник по металлу Сабир Насыров и скульптор Вячеслав Кузнецов изготовили необычную скульптуру. Композиция представляет собой фигуру женщины, несущей колосья, и ребёнка, над которыми – фонтан нефти, символизирующий город и первооткрывателей Девонского месторождения.

— Этот памятник – наша глубокая признательность всем ветеранам, всем, кто, отдавая себя без остатка, своим трудом приближал Победу, – отметил Хамитов в своем выступлении на церемонии открытия. – Мужчинам, женщинам, подросткам, заменившим ушедших на фронт. Они совершили настоящий подвиг, вынесли на своих плечах все тяготы и лишения военных лет.