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Земфира даст бесплатный концерт для жителей Татарстана// 04.09.2016
Выступление рок-певице оплатит спонсор праздника.
Фото: allwomens.ru
Сегодня вечером в городе Альметьевске республики Татарстан даст концерт рок-певица Земфира. Праздник будет посвящен Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Для жителей и гостей города вход будет бесплатный, выступление певице оплатит спонсор – компания «Татнефть».
Согласно плану праздника, опубликованному порталом prokazan.ru, Земфира будет петь на площади перед местным ДК "Нефтьче" с восьми до девяти часов вечера. Завершится ее выступление праздничным салютом. В концерте также примут участие участники проекта голос – уроженцы Татарстана Тина Кузнецова и Антон Беляев:, они выступят до Земфиры..
Точный прайс выступление певицы неизвестен. По сообщениям СМИ он варьируется от 50 до 70 тысяч долларов.
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