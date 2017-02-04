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Юная уфимка примет участие в шоу «Голос.Дети»// 04.02.2017
В этом сезоне Уфу представит 14-летняя Кристина Ташкинова.
В числе участников очередного сезона «Голос. Дети» примет участие 14-летняя уфимка Кристина Ташкинова. Съемки нового сезона пройдут 3,4 и 5 февраля.
- Сейчас она находится в Москве и готовится к первому этапу - «Слепым прослушиваниям». Первый выпуск «СП» зрители увидят в пятницу, 17 февраля. Покажут ли юную уфимку в этот день, неизвестно, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Кристина Ташкинова неоднократно побеждала на конкурсах всероссийского и международного уровня. Среди них - «Детская Новая Волна» (2013, 2014), где она два года подряд становилась полуфиналисткой. Представляла Башкортостан на Дельфийских играх в Волгограде (2013) и на конкурсе в Германии, где также заняла призовое место.
Кристина станет второй представительницей Уфы на этом конкурсе. В прошлом сезоне в проекте участвовал Марсель Сабиров, к которому развернулись все три наставника и в команде Леонида Агутина он смог выйти в финал.
Также в этом проекте принимали участие Мария Мирова из Мелеуза (команда Димы Билана), Наиля Умитбаева из Ишимбая (команда Пелагеи), Рушана Валиева из Аургазинского района.
Во взрослом «Голосе» выступали Злат Хабибуллин, Дина Гарифуллина и Борис Шешера.
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