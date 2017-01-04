Около "Уфа-Арены" установят 29 ледовых скульптур

Наталья КУЗНЕЦОВА

Они будут располагаться с двух сторон от спортивного объекта.

Фото: ufacity.info

Около «Уфа-Арены» началась подготовка к строительству ледовых скульптур со стороны улиц Цюрупы и Ленина, сообщает пресс-служба администрации города. Со стороны улиц Цюрупы и Лениина будут установлены 29 фигур.

- Художники совместно с коммунальными службами Советского района обозначили места, где они будут располагаться, - говорится в сообщении. - В ежедневном режиме будет вестись работа. Знаменитые хоккейные куртки. запакованные в лёд, станут подарком для всех болельщиков и любителей хоккея.