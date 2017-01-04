|
6 января, пятница
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Около "Уфа-Арены" установят 29 ледовых скульптур// 04.01.2017
Они будут располагаться с двух сторон от спортивного объекта.
Фото: ufacity.info
Около «Уфа-Арены» началась подготовка к строительству ледовых скульптур со стороны улиц Цюрупы и Ленина, сообщает пресс-служба администрации города. Со стороны улиц Цюрупы и Лениина будут установлены 29 фигур.
- Художники совместно с коммунальными службами Советского района обозначили места, где они будут располагаться, - говорится в сообщении. - В ежедневном режиме будет вестись работа. Знаменитые хоккейные куртки. запакованные в лёд, станут подарком для всех болельщиков и любителей хоккея.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
06.01.2017 // СПОРТ
"Салават Юлаев" одержал победу над "Ак Барсом" по буллитам
05.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Стала известна причина смерти женщины в уфимском цирке
05.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Трое жителей Башкирии погибли в ДТП с участием автобуса в Тюменской области
05.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
«Кредо убийцы» стартует в IMAХ 3D
05.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Сегодня «Салават Юлаев» ждёт очередное «зелёное дерби»
04.01.2017 // ПУЛЬС
В Башкирии два города стали территориями опережающего развития
04.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Администрация Уфы просит жителей сообщить о местах, где не убраны снег и наледь
04.01.2017 // СПОРТ
«Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» 1:0
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте