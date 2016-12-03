В Уфе появились новогодние «Три шурупа»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Арт - объект установлен на проспекте Октября

Фото: пресс-службы мэрии Уфы

В столице Башкирии – на проспекте Октября около дома №112/1 появились «три шурупа» в виде стилизованного названия города. Объект уже вовсю пользуется популярностью у уфимцев, особенно у студентов, которые охотно фотографируются возле необычного арт-объекта, сообщает пресс – служба мэрии.