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3 декабря, суббота
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе появились новогодние «Три шурупа»// 03.12.2016
Арт - объект установлен на проспекте Октября
Фото: пресс-службы мэрии Уфы
В столице Башкирии – на проспекте Октября около дома №112/1 появились «три шурупа» в виде стилизованного названия города. Объект уже вовсю пользуется популярностью у уфимцев, особенно у студентов, которые охотно фотографируются возле необычного арт-объекта, сообщает пресс – служба мэрии.
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