Владимир Путин поддержал инициативу внука Мустая Карима о создании Дома национальных литератур

Шамиль ВАЛЕЕВ

Идея прозвучала в ходе заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку

Фото: kremlin.ru

2 декабря в Санкт-Петербурге, в ходе совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку ректор Литературного института им.А.М. Горького писатель Алексей Варламов попросил Президента РФ Владимира Путина поддержать идею о создании в Москве Дома национальных литератур.

- Мне кажется, это очень хорошее начинание, потому что такой дом мог бы стать площадкой для культурного обмена, для диалога, для понимания, осознания того факта, что русский язык – это кровеносная система, и именно через русский язык эти литературы будут приходить «к граду и миру», - сказал, обращаясь к главе государства, писатель Алексей Варламов. - К сожалению, если мы этим не будем заниматься, то свято место пусто не бывает, вместо русского языка могут прийти другие языки, потому что людей, которым не очень нравится дружба народов России, много.

По словам ректора Литинститута, внук великого башкирского поэта Мустая Карима Тимербулат Олегович Каримов вызвался возглавить наблюдательный совет Дома.

- Я уверен, что дружба наших народов, наша многонациональная литература и русский язык с его огромной ролью, которую он здесь играл, - подчеркнул Алексей Варламов. – Это то доброе, что мы ни в коем случае не должны утратить. И я уверен, что Дом национальных литератур может послужить таким прочным фундаментом, залогом, реальным делом укрепления связей между народами России, нашими братскими народами.

Владимир Путин поддержал эту идею, назвав её хорошей и предложил "поработать над ее реализацией вместе", сообщает сайт Президента Российской Федерации.