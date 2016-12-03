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Владимир Путин поддержал инициативу внука Мустая Карима о создании Дома национальных литератур// 03.12.2016
Идея прозвучала в ходе заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку
Фото: kremlin.ru
2 декабря в Санкт-Петербурге, в ходе совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку ректор Литературного института им.А.М. Горького писатель Алексей Варламов попросил Президента РФ Владимира Путина поддержать идею о создании в Москве Дома национальных литератур.
По словам ректора Литинститута, внук великого башкирского поэта Мустая Карима Тимербулат Олегович Каримов вызвался возглавить наблюдательный совет Дома.
Владимир Путин поддержал эту идею, назвав её хорошей и предложил "поработать над ее реализацией вместе", сообщает сайт Президента Российской Федерации.
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