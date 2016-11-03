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Уфимец Мурат Абдульманов презентовал клип певицы Николь// 03.11.2016
Композиция "Лети" уже затронула сердца многих поклонников.
Фото: соцсети
Мурат Абдульманов, уроженец Уфы, уже давно живет в Москве. Он работает продюсером и раскручивает различных артистов, пишет им музыку и песни. Сейчас он взялся за раскрутку певицы Николь. Сингл "Лети" был написан специально для нее Муратом, чуть позже сняли клип.
Видео основано на реальных событиях и истории девочки из детского дома. В клипе снимались не профессиональные актеры, а воспитаники дома ребенка. Не так давно в Москве состоялась презентация этого видео. Музыканты и сама исполнительница отлично прочувствовали тему, гитарные рифы "заставляют" и слушателей понять смысл и, возможно даже, всплакнуть.
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