Уфимец Мурат Абдульманов презентовал клип певицы Николь

Кристина ДЕЙНЕКО

Композиция "Лети" уже затронула сердца многих поклонников.

Фото: соцсети

Мурат Абдульманов, уроженец Уфы, уже давно живет в Москве. Он работает продюсером и раскручивает различных артистов, пишет им музыку и песни. Сейчас он взялся за раскрутку певицы Николь. Сингл "Лети" был написан специально для нее Муратом, чуть позже сняли клип.

Видео основано на реальных событиях и истории девочки из детского дома. В клипе снимались не профессиональные актеры, а воспитаники дома ребенка. Не так давно в Москве состоялась презентация этого видео. Музыканты и сама исполнительница отлично прочувствовали тему, гитарные рифы "заставляют" и слушателей понять смысл и, возможно даже, всплакнуть.