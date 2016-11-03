Телеканал «Тамыр» получил «Золотой Луч»

Башкирские телевизионщики стали победителями Национальной премии.

Телеканал «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» стал победителем Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой Луч» в номинации «Детский телеканал». Вручение премии состоялось в Москве в театре «Геликон-Опера». Жюри конкурса отметило уникальный собственный контент телеканала «Тамыр».

- Конкурс на Национальную премию "Золотой ЛУЧ" проводится восьмой раз. Мы на этом солидном конкурсе второй раз. В прошлом году нашему телеканалу "Тамыр" дали спецприз, а в этом году поднялись на новую ступень - стали победителем в основной номинации - номинации "Детский телеканал". Для нас эта победа особенно дорога и весома, потому что оценивается работа всего телеканала, - сказала директор «Тамыра» Гульназ Кульсарина. - И оценивали нас корифеи российского телевидения - очень уважаемые мастера, которые своими руками делают телевидение. Это Кирилл Набутов, Оксана Барковская, Юрий Николаев, Тина Канделаки, сам Эдуард Михайлович Сагалаев и др. Нам очень приятно признание таких мастеров. Наш коллектив изо дня в день, из летучки в летучку как молитву повторяет: «Дети не должны чувствовать кризис - ни в жизни, ни в телевизоре. Детство, по определению, должно быть счастливым, для детей мы - взрослые, а взрослые могут все!» Вот мы и пытаемся мочь все, вроде получается.