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Телеканал «Тамыр» получил «Золотой Луч»// 03.11.2016
Башкирские телевизионщики стали победителями Национальной премии.
Фото: из личной страницы в социальной сети
Телеканал «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» стал победителем Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой Луч» в номинации «Детский телеканал». Вручение премии состоялось в Москве в театре «Геликон-Опера». Жюри конкурса отметило уникальный собственный контент телеканала «Тамыр».
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