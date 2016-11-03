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Башкирские селекционеры научились размножать смородину в пробирке// 03.11.2016
Инновационная технология позволит избежать заражения саженцев вирусной инфекцией.
Фото: Азат Гиззатуллин
Одной из серьезных проблем на сегодня является отсутствие на рынке достаточного количества высококачественного посадочного материала плодово-ягодных культур. Об этом на заседании рабочей группы Госсобрания Башкирии, на которой обсуждались проблемы садоводства, рассказал директор Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства Вакиль Шириев. По его словам, очень высок риск приобретения саженцев, заражённых вирусной инфекцией, ведь при естественных способах размножения (использовании побегов или частей корневища) все вирусы остаются в растении и передаются дальше.
Инновационная технология реализована именно на районированных сортах чёрной смородины, которые приспособлены к башкирскому климату и выдерживают суровые условия нашей местности. На сегодня технология уже отработана — получены саженцы, которые можно высаживать в грунт. В будущем учёные хотят применить микроклональное размножение и на других культурах башкирской селекции — яблоне, груше, винограде. По словам руководителя Башкирского НИИСХ, новый метод микроклонального размножения чёрной смородины башкирских сортов можно будет довести до реального внедрения в течение трёх-четырёх лет.
Заместитель председателя Госсобрания Франис Сайфуллин сказал, что такие разработки башкирских селекционеров должны поддерживаться на государственном уровне и самое главное - доходить до садоводов, жителей Башкирии.
На заседание рабочей группы в парламенте обсудили возможность брендирования башкирских сортов плодовых культур, например знаком «Продукт Башкортостана». По мнению председателя регионального отделения садоводов России Рината Мигранова, это мера позволит защитить покупателей от недобросовестных продавцов.
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