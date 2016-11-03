Башкирские селекционеры научились размножать смородину в пробирке

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Инновационная технология позволит избежать заражения саженцев вирусной инфекцией.

Фото: Азат Гиззатуллин

Одной из серьезных проблем на сегодня является отсутствие на рынке достаточного количества высококачественного посадочного материала плодово-ягодных культур. Об этом на заседании рабочей группы Госсобрания Башкирии, на которой обсуждались проблемы садоводства, рассказал директор Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства Вакиль Шириев. По его словам, очень высок риск приобретения саженцев, заражённых вирусной инфекцией, ведь при естественных способах размножения (использовании побегов или частей корневища) все вирусы остаются в растении и передаются дальше.

- Ученые Кушнаренковского селекционного центра по плодово-ягодным культурам и винограду нашего института совместно с коллегами из БГУ впервые применили на сортах башкирской селекции смородины метод микроклонального размножения. Суть метода состоит в том, что первичные ткани и клетки растения помещаются в пробирку и выращиваются, - отметил Вакиль Шириев. - На выходе мы получаем оздоровленный посадочный материал (саженцы) без вирусных или каких-либо других болезней. Кроме того повышается урожайность сортов и сохраняются исходные сортовые качества чёрной смородины. Также применение микроклонального размножения сокращает сроки производства посадочного материала и обеспечивает низкую себестоимость плодово-ягодной продукции.

Инновационная технология реализована именно на районированных сортах чёрной смородины, которые приспособлены к башкирскому климату и выдерживают суровые условия нашей местности. На сегодня технология уже отработана — получены саженцы, которые можно высаживать в грунт. В будущем учёные хотят применить микроклональное размножение и на других культурах башкирской селекции — яблоне, груше, винограде. По словам руководителя Башкирского НИИСХ, новый метод микроклонального размножения чёрной смородины башкирских сортов можно будет довести до реального внедрения в течение трёх-четырёх лет.

Заместитель председателя Госсобрания Франис Сайфуллин сказал, что такие разработки башкирских селекционеров должны поддерживаться на государственном уровне и самое главное - доходить до садоводов, жителей Башкирии.

- Я, например, в свое время сам купил саженцы винограда в Кушнаренковском питомнике. Они дают прекрасный урожай. Людям не надо гнаться за яркой упаковкой и импортными саженцами яблок, вишни, груш. Они плохо прививаются в нашем климате, - отметил депутат. – Нужно выбирать башкирские сорта, главное - создать возможности для садоводов, желающих их купить. У пенсионеров, да и у людей среднего возраста нет возможности самим ездить в плодопитомники. Башкирские саженцы и семена должны продаваться в специализированных местах в Уфе.

На заседание рабочей группы в парламенте обсудили возможность брендирования башкирских сортов плодовых культур, например знаком «Продукт Башкортостана». По мнению председателя регионального отделения садоводов России Рината Мигранова, это мера позволит защитить покупателей от недобросовестных продавцов.