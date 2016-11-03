3 ноября, четверг
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Башкирские селекционеры научились размножать смородину в пробирке

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 03.11.2016
Инновационная технология позволит избежать заражения саженцев вирусной инфекцией.

Фото: Азат Гиззатуллин

Одной из серьезных проблем на сегодня является отсутствие на рынке достаточного количества высококачественного посадочного материала плодово-ягодных культур. Об этом на заседании рабочей группы Госсобрания Башкирии, на которой обсуждались проблемы садоводства, рассказал директор Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства Вакиль Шириев. По его словам, очень высок риск приобретения саженцев, заражённых вирусной инфекцией, ведь при естественных способах размножения (использовании побегов или частей корневища) все вирусы остаются в растении и передаются дальше. 

- Ученые Кушнаренковского селекционного центра по плодово-ягодным культурам и винограду  нашего института совместно с коллегами из БГУ впервые применили на сортах башкирской селекции смородины метод микроклонального размножения. Суть метода состоит в том, что первичные ткани и клетки растения помещаются в пробирку и выращиваются, - отметил Вакиль Шириев. -  На выходе мы получаем оздоровленный посадочный материал (саженцы) без вирусных или каких-либо других болезней. Кроме того повышается урожайность сортов и сохраняются исходные сортовые качества чёрной смородины. Также применение микроклонального размножения сокращает сроки производства посадочного материала и обеспечивает низкую себестоимость плодово-ягодной продукции. 

Инновационная технология реализована именно на районированных сортах чёрной смородины, которые приспособлены к башкирскому климату и выдерживают суровые условия нашей местности. На сегодня технология уже отработана — получены саженцы, которые можно высаживать в грунт. В будущем учёные хотят применить микроклональное размножение и на других культурах башкирской селекции — яблоне, груше, винограде. По словам руководителя Башкирского НИИСХ, новый метод микроклонального размножения чёрной смородины башкирских сортов можно будет довести до реального внедрения в течение трёх-четырёх лет.

Заместитель председателя Госсобрания Франис Сайфуллин сказал, что такие разработки башкирских селекционеров должны поддерживаться на государственном уровне и самое главное -  доходить до садоводов, жителей Башкирии.

- Я, например, в свое время сам купил саженцы винограда в Кушнаренковском питомнике. Они дают прекрасный урожай. Людям не надо гнаться за яркой упаковкой и импортными саженцами яблок, вишни, груш. Они плохо прививаются в нашем климате, - отметил депутат. – Нужно выбирать башкирские сорта, главное - создать возможности для садоводов, желающих их купить. У пенсионеров, да и у людей среднего возраста нет возможности самим ездить в плодопитомники. Башкирские саженцы и семена должны продаваться в специализированных местах в Уфе.

На заседание рабочей группы в парламенте обсудили возможность брендирования башкирских сортов плодовых культур, например знаком «Продукт Башкортостана». По мнению председателя регионального отделения садоводов России Рината Мигранова, это мера  позволит защитить покупателей от недобросовестных продавцов.    

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

03.11.2016
Телеканал «Тамыр» получил «Золотой Луч»
Башкирские телевизионщики стали победителями Национальной премии.

03.11.2016
Как в Уфе пройдет «Ночь искусств»
Сегодня можно научиться играть на курае, посетить арт-базар и мастер-классы по аэрографии, изготовлению кукол и созданию текстов.

03.11.2016
Передача детского телеканала «Тамыр» вышла в финал «ТЭФИ – Регион»
Финал телевизионного конкурса пройдет в Уфе с 22 по 25 ноября.

03.11.2016
Сегодня в Уфе пройдет День грузинской культуры
Мероприятие начнется в 13.00.

02.11.2016
В Уфе наградили победителей пятой юбилейной «Уфимской волны»
Гран-при музыкального фестиваля-конкурса завоевала Алена Завьялова.

02.11.2016
Про мальчика из Башкирии, спасшего малышку, узнала вся страна
Новость о подвиге Ярослава Адоньева показали на телеканале НТВ.

02.11.2016
Радио Башкортостана начало вещание в FM-диапазоне
Передачи государственной радиостанции отныне можно слушать на частоте 89,5 FM.

01.11.2016
Бизнесмены Уфы впервые сыграют на театральной сцене
Театральная постановка готовится в рамках благотворительного проекта.

01.11.2016
В Уфе стартует проект «Гражданское взаимодействие»
Во время первой открытой дискуссии обсудят четыре общественные инициативы.

01.11.2016
Завтра откроется движение по трассе Уфа – Иглино
Ремонт автодороги проходил более двух месяцев.

31.10.2016
В Уфе состоялась премьера балета «Легенда о любви»
В Башкирском театре опера и балета представили постановку знаменитого Юрия Григоровича.

31.10.2016
Уфа примет участников международного конкурса имени Загира Исмагилова
Жюри будет определять победителей в трех номинациях.

31.10.2016
В Уфе предприниматели сыграют в благотворительном спектакле
Все вырученные средства пойдут на подарки одаренным детям.

31.10.2016
В Башкирии прошла «Битва за Севастополь»
Исторический квест состоялся в седьмой раз в день годовщины начала героической обороны города.

31.10.2016
В Уфе школьники примерят на себя роли журналистов
Завтра стартует первый детский медиа фестиваль-тренинг «Детям дали камеру».

31.10.2016
В Уфе до конца года появится Банк донорского грудного молока
Этот проект будет запущен на базе Республиканской детской клинической больницы.

30.10.2016
Ильдар Абдразаков снялся в клипе со знаменитыми российскими артистами
Певец из Башкирии поучаствовал в клипе на песню Игоря Матвиенко.

30.10.2016
Уфимцам предложили купить квартиры со скидкой и получить в подарок паркинг
Группа компаний «Жилстройинвест» провела день открытых дверей.

5-Я КОЛОНКА

Публицист Шамиль Валеев рассуждает о взаимоотношениях государства и творческой личности.

ФОТОФАКТ
Уфимские моржи открыли сезон

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"