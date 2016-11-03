3 ноября, четверг
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Как в Уфе пройдет «Ночь искусств»

Ольга КОРЗИК // 03.11.2016
Сегодня можно научиться играть на курае, посетить арт-базар и мастер-классы по аэрографии, изготовлению кукол и созданию текстов.

Фото: Администрация Уфы

Сегодня, 3 ноября, во всей стране проходит Всероссийская акция «Ночь искусств». Главная цель этого мероприятия – сделать искусство и творчество близкими каждому человеку. Мероприятия пройдут и в Уфе. Администрация Уфы сообщила, куда в этот вечер можно сходить в городе.

3 ноября все столичные музеи, театры, концертные организации предстанут как единое культурное пространство и будут открыты для посетителей с 18.00 до 24.00 часов. Некоторые музеи будут работать с утра до позднего вечера,  сообщили  в пресс-службе администрации Уфы.

Национальный музей Республики Башкортостан (ул. Советская, 14) будет работать с 18.00 до 24.00. Здесь будет организована познавательная площадка с мастер-классами по изготовлению курая и игре на курае «Поющая душа башкирского народа», пройдет мастер-класс «Мелодия наших предков» по игре на башкирских и татарских кубызах, алтайских комусах, русских варганах, хакасских темир-комусах, якутских хамусах (проводит Айдар Абдуллин – ученик Хранителя древних знаний, виртуоза-кубызиста мира Роберта Загретдингова). Также гостей ждут мастер-классы по изготовлению тряпичной куклы-оберега и рисованию; квест-игра «Найди картину»; викторина для всей семьи «Угадай артиста!»; фотосалон «В мире животных» и другое.

Мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова (ул. З. Расулева, 4) представит концерт классической музыки «Аксаковская элегия». Также в этот день откроется выставка живописи заслуженного художника Республики Башкортостан А. Дворника «Родина Аксакова».  Начало в 18.00 часов.

Для посетителей Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова (ул. Гоголя, 27) будут работать выставки «Золотая коллекция Союза художников России» (живопись, графика. ДПИ, скульптура); «Русское искусство ХIХ – начала ХХ века» (живопись, графика, скульптура, ДПИ из собрания музея);  «Художники кино» (живопись, графика, скульптура из собрания БГХМ); выставка печатной графики из фондов музея. Также прозвучат романсы из российских кинофильмов и состоится концерт группы «Белый ворон» и др. Кроме этого, музей приглашает на Арт-базар: выставку-продажу изделий народных мастеров. Начало работы музея с 10.00 часов.

В Центре современного искусства «Облака» (ул. Бакалинская, 3) основные мероприятия начнутся в 19.00 часов.

Там для уфимцев и гостей столицы будут работать два выставочных проекта – «Рапсодия страсти. Сальвадор Дали & Пабло Пикассо» и «Шедевры Гюстава Доре».

Также в программе: мастер-класс от шоу-рума BiNi по вышивке гладью (тематика - кинематограф), видеоинсталляция «Поэтика кино» от Регины Ибрагимовой, посвященная советскому и российскому кинематографу. На специальной площадке Еxperimentum будет представлено творчество молодых уфимских художников, а также пройдет показ фестивальных фильмов российских авторов «Этюды о детстве» с участием режиссера из Уфы Романа Пожидаева.

С 21.00 часов будут работать мастер-классы от преподавателя творческой мастерской One Day Светланы Лобановой по созданию текстов и от арт-студии «Кисточка» по аэрографии (тематика – российский кинематограф).

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