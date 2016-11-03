Передача детского телеканала «Тамыр» вышла в финал «ТЭФИ – Регион»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Финал телевизионного конкурса пройдет в Уфе с 22 по 25 ноября.

Фото: телеканал "Тамыр"

2 ноября в Тольятти были озвучены очередные имена финалистов Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион 2016». Проект телеканала «Тамыр» «Кумысный Путь» вышел финал в номинации «Программа для детей».

- Для нас это потрясающая новость! Церемония награждения ТЭФИ будет проходить у нас в Уфе в конце ноября, поэтому нам было важно вдвойне попасть в финал, - рассказала нам директор телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина. - Встречать гостей со всей России с пустыми руками - не в правилах башкирского гостеприимства.

"ПУТЬ” - это рассказ о традициях, промыслах, культуре народа через модное селфи - таков незатейливый формат детской познавательной программы. "Кумысный ПУТЬ" - первый выпуск проекта.

- Мой посох-селфи зовет за новыми снимками, - начинает программу, а значит, и путь 12-летний ведущий проекта Рустам Тухбетов. Он рассказывает, от чего зависит вкус кумыса, какая порода лошадей дает лучшее молоко, проходит по следам Толстого и Чехова, сам готовит кумыс, гуляет на празднике Сабантуй и, конечно, сделает десятки уникальных снимков.

Пожелаем нашим молодым коллегам победы на “ТЭФИ – Регион”.