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Передача детского телеканала «Тамыр» вышла в финал «ТЭФИ – Регион»// 03.11.2016
Финал телевизионного конкурса пройдет в Уфе с 22 по 25 ноября.
Фото: телеканал "Тамыр"
2 ноября в Тольятти были озвучены очередные имена финалистов Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион 2016». Проект телеканала «Тамыр» «Кумысный Путь» вышел финал в номинации «Программа для детей».
"ПУТЬ” - это рассказ о традициях, промыслах, культуре народа через модное селфи - таков незатейливый формат детской познавательной программы. "Кумысный ПУТЬ" - первый выпуск проекта.
- Мой посох-селфи зовет за новыми снимками, - начинает программу, а значит, и путь 12-летний ведущий проекта Рустам Тухбетов. Он рассказывает, от чего зависит вкус кумыса, какая порода лошадей дает лучшее молоко, проходит по следам Толстого и Чехова, сам готовит кумыс, гуляет на празднике Сабантуй и, конечно, сделает десятки уникальных снимков.
Пожелаем нашим молодым коллегам победы на “ТЭФИ – Регион”.
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